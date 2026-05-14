Meisterfeier bei Ahrweiler?
Bad Breisig will beim ABC II zum Spielverderber werden
Während die SG Maifeld-Elztal (rechts mit René Durben, vorn links Aaron Weidle) gegen Kottenheim im Aufstiegskampf unbedingt ein
Während die SG Maifeld-Elztal (rechts mit René Durben, vorn links Aaron Weidle) gegen Kottenheim im Aufstiegskampf unbedingt einen Sieg benötigt, braucht der SC Bad Bodendorf (in Blau mit Björn Fiege) mindestens genauso dringend drei Punkte im Abstiegskampf.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannung in der Fußball-Kreisliga A 5: Bad Breisig will Ahrweiler BC II die Meisterfeier vermasseln, und hinten spielen etliche Klubs noch um den Klassenverbleib.

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Zwei Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga A 5 noch zu absolvieren. Während sich die Reserve des Ahrweiler BC am Sonntag zum Meister krönen kann, kämpfen im Tabellenkeller noch ein halbes Dutzend Mannschaften um den Klassenverbleib.SG Bad Breisig – SG Dernau/Mayschoß 7:3 (4:0)Als klare Angelegenheit entpuppte sich das Nachholspiel zwischen Bad Breisig und der SG Dernau/Mayschoß.

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