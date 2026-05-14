Bad Breisig will beim ABC II zum Spielverderber werden

Spannung in der Fußball-Kreisliga A 5: Bad Breisig will Ahrweiler BC II die Meisterfeier vermasseln, und hinten spielen etliche Klubs noch um den Klassenverbleib.

Zwei Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga A 5 noch zu absolvieren. Während sich die Reserve des Ahrweiler BC am Sonntag zum Meister krönen kann, kämpfen im Tabellenkeller noch ein halbes Dutzend Mannschaften um den Klassenverbleib.

Als klare Angelegenheit entpuppte sich das Nachholspiel zwischen Bad Breisig und der SG Dernau/Mayschoß.