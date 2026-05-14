Spannung in der Fußball-Kreisliga A 5: Bad Breisig will Ahrweiler BC II die Meisterfeier vermasseln, und hinten spielen etliche Klubs noch um den Klassenverbleib.
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Zwei Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga A 5 noch zu absolvieren. Während sich die Reserve des Ahrweiler BC am Sonntag zum Meister krönen kann, kämpfen im Tabellenkeller noch ein halbes Dutzend Mannschaften um den Klassenverbleib.SG Bad Breisig – SG Dernau/Mayschoß 7:3 (4:0)Als klare Angelegenheit entpuppte sich das Nachholspiel zwischen Bad Breisig und der SG Dernau/Mayschoß.