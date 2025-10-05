Kottenheim gewinnt Kellerduell
Bad Breisig wahrt gegen Saffig seinen Heimnimbus
Ein gefühlvoller Schlenzer von Courage Moses (Mitte) - der Bad Breisiger brachte seine SG gegen die SG Saffig/Miesenheim (in Rot) mit 1:0 in Führung, am Ende siegte Bad Breisig mit 2:1.
Martin Gausmann

Der FC Plaidt hat die Hürde bei der SG Ettringen gemeistert und bleibt Tabellenführer der Kreisliga A 5. Derweil ist die Reserve des Ahrweiler BC wieder in der Erfolgsspur.

Deutliche Ergebnisse bei den Kellerduellen und ein Spitzenreiter, der sich erneut keine Blöße gab: In der Fußball-Kreisliga A 5 gab es am neunten Spieltag keine größeren Überraschungen.SG Dernau/Mayschoß – TuS Fortuna Kottenheim 0:3 (0:2)Kottenheim sicherte sich im Aufsteigerduell einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenverbleib.

