Der FC Plaidt hat die Hürde bei der SG Ettringen gemeistert und bleibt Tabellenführer der Kreisliga A 5. Derweil ist die Reserve des Ahrweiler BC wieder in der Erfolgsspur.

Deutliche Ergebnisse bei den Kellerduellen und ein Spitzenreiter, der sich erneut keine Blöße gab: In der Fußball-Kreisliga A 5 gab es am neunten Spieltag keine größeren Überraschungen.

Kottenheim sicherte sich im Aufsteigerduell einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenverbleib.