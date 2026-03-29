Spannung in der Kreisliga A 5: Überraschung bei Spitzenreiter Plaidt, der durch zwei Tore in der Nachspielzeit in Bad Breisig verlor. Der Ahrweiler BC II rückt näher.
Lesezeit 3 Minuten
Durch den erneuten Patzer von Spitzenreiter FC Alemannia Plaidt kommt im Meisterschaftsrennen der Fußball-Kreisliga A 5 wieder Spannung auf. Die Konkurrenten Ahrweiler BC II und SG Maifeld-Elztal lösten derweil ihre Aufgaben mit Bravour.SG Maifeld-Elztal – SG Vinxtbachtal Brohl 4:1 (1:1)Die Kombinierten vom Maifeld haben im vierten Anlauf den ersten Sieg nach der Winterpause eingefahren und gegen die abstiegsbedrohten Gäste der ...