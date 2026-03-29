ABC II rückt an Spitze heran Bad Breisig schlägt gegen Plaidt in Nachspielzeit zu Jan Müller 29.03.2026, 19:32 Uhr

i Quer in der Luft: Der Bad Breisiger Luaay Saraj (rechts) geht gegen den Plaidter Timo Franzen hier als Sieger im Kampf um den Ball hervor. Und auch nach 90 Minuten hieß der Sieger Bad Breisig. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannung in der Kreisliga A 5: Überraschung bei Spitzenreiter Plaidt, der durch zwei Tore in der Nachspielzeit in Bad Breisig verlor. Der Ahrweiler BC II rückt näher.

Durch den erneuten Patzer von Spitzenreiter FC Alemannia Plaidt kommt im Meisterschaftsrennen der Fußball-Kreisliga A 5 wieder Spannung auf. Die Konkurrenten Ahrweiler BC II und SG Maifeld-Elztal lösten derweil ihre Aufgaben mit Bravour.SG Maifeld-Elztal – SG Vinxtbachtal Brohl 4:1 (1:1)Die Kombinierten vom Maifeld haben im vierten Anlauf den ersten Sieg nach der Winterpause eingefahren und gegen die abstiegsbedrohten Gäste der ...







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