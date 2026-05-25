In der Fußball-Kreisliga A 5 fallen die letzten Entscheidungen: Überraschungen, Torfestivals und dramatische Abstiegskämpfe. Ein Spieler erzielt fünf Treffer, während der Spitzenreiter verliert. Wer bleibt oben, wer muss runter?

Die letzten Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga A 5 sind gefallen. Während die DJK Plaidt und der SC Bad Bodendorf

den Klassenverbleib am letzten Spieltag bejubeln durften, müssen der SV Remagen und die SG Dernau/Mayschoß neben der bereits zuvor schon abgetiegenen SG Vinxtbachtal Brohl den Gang in die B-Klasse antreten.