SG Maifeld-Elztal ist Zweiter
Bad Bodendorf rettet sich mit fulminantem 5:1-Sieg
Mit dem 2:1-Sieg bei der SG Saffig/Miesenheim sicherte sich die SG Maifeld-Elztal (in Rot) den zweiten Platz in der Kreisliga A
Mit dem 2:1-Sieg bei der SG Saffig/Miesenheim sicherte sich die SG Maifeld-Elztal (in Rot) den zweiten Platz in der Kreisliga A 5 und spielt nun um den Aufstieg in die Bezirksliga.
Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A 5 fallen die letzten Entscheidungen: Überraschungen, Torfestivals und dramatische Abstiegskämpfe. Ein Spieler erzielt fünf Treffer, während der Spitzenreiter verliert. Wer bleibt oben, wer muss runter?

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Die letzten Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga A 5 sind gefallen. Während die DJK Plaidt und der SC Bad Bodendorf den Klassenverbleib am letzten Spieltag bejubeln durften, müssen der SV Remagen und die SG Dernau/Mayschoß neben der bereits zuvor schon abgetiegenen SG Vinxtbachtal Brohl den Gang in die B-Klasse antreten.

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