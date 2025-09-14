Der FC Plaidt hat das Spitzenspiel der Kreisliga A 5 gegen die SG Bad Breisig klar gewonnen und steht nach dem sechsten Spieltag wieder an der Spitze.

In der Fußball-Kreisliga A 5 hat ein torloses Unentschieden beim Vorletzten SV Remagen der Reserve des Ahrweiler BC die Tabellenführung gekostet. Zudem hagelte es bei direkten Duellen in der unteren Tabellenhälfte torreiche Unentschieden.

SG Landskrone Heimersheim – SG Ettringen/St. Johann 2:2 (1:0)

Die Hausherren gingen beide Male in Führung, zunächst durch Nic Löhr (15.) und nach Leroy Lehmanns Ausgleich (59.) erneut durch Peter van Weenen (67.). In der Schlussphase bescherte Henning Hänsch (86.) der Hochsimmer-SG noch einen Punkt, den man sich laut Spielertrainer Eike Idczak auch redlich verdient hatte: „Beide Mannschaften hatten ihre Phasen, es war generell ein sehr enges Spiel.“ Der Heimersheimer Trainer Bekim Gerguri sah es ähnlich: „Der Zeitpunkt des 2:2 ist ein wenig ärgerlich, das Ergebnis geht aber so in Ordnung.“

SG Vinxtbachtal Brohl – SG Maifeld-Elztal 2:4 (2:1)

Bezirksligaabsteiger SG Maifeld-Elztal musste sich bei der SG Vinxtbachtal mächtig Strecken und gleich zwei Mal einem Rückstand hinterherlaufen, ehe die SG im Laufe der zweiten Hälfte der Favoritenrolle doch noch gerecht wurde. Nico Marx (3.) und Fabian Groß (33.) brachten die Hausherren im ersten Durchgang jeweils in Front, Johannes Meißner traf zum zwischenzeitlichen 1:1 (19.).

Nach dem Seitenwechsel drehten der eingewechselte Johannes Max (70.) und Maifeld-Elztals Toptorjäger Yannik Schneider (80., 90.) die Begegnung zugunsten der Gäste. „Wenn wir in der ersten Hälfte das dritte Tor nachlegen, holen wir mit Sicherheit etwas mit. So wurde der Druck in Halbzeit zwei irgendwann zu groß“, befand Vinxtbachtals Co-Trainer Thomas Bläser. Maifelds Coach Daniel Fischer atmete durch: „Wir haben dem Gegner durch individuelle Fehler gestärkt, konnten aber durch eine starke Bank die Partie drehen.“

FC Alemannia Plaidt – SG Bad Breisig 4:0 (3:0)

Trotz des Rheinlandpokalspiels unter der Woche gegen Rot-Weiss Koblenz war von müden Beinen beim FC Plaidt am Samstagabend keine Spur. Die Alemannen legten den Grundstein für den Heimsieg bereits in der ersten Hälfte nach Toren von David Reintges (32.), Jamil Mohamed (39. Elfmeter) und Marcel Kreier (45.). Da zudem Bad Breisigs Rasouk Daoud für eine Notbremse in der 39. Minute die Rote Karte sah, geriet der Dreier in der Folgezeit auch nicht mehr in Gefahr. Für den 4:0-Endstand zeigte sich in der 63. Minute Dennis Eichhorn verantwortlich.

„Der Sieg war hochverdient, das Verhalten der Gäste auf und neben dem Platz war jedoch wieder einmal unterste Schublade“, richtete FC-Coach Kai Wagner deutliche Worte an Bad Breisig. Deren Trainer Jacques Daoud meinte: „So kann man sich gegen den FC Plaidt nicht präsentieren.“

SC Bad Bodendorf – SG Saffig/Miesenheim 0:2 (0:0)

Die Kombinierten aus Saffig und Miesenheim kommen so langsam ins Rollen und entführten drei Punkte aus Bad Bodendorf. Jan Kölzer (67.) und Tim Schleich (90.+4) schossen die Gäste zum Sieg, der laut Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer den Spielverlauf kaum widerspiegelt: „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so unglücklich verloren haben. Nach der Pause waren wir am Drücker, machen die Tore aber nicht.“ Saffigs Trainer Sascha Müller nahm die drei Punkte gerne mit: „Gegen den Ball war das wieder eine sehr gute Leistung, wenngleich wir in einigen Szenen auch das nötige Glück auf unserer Seite hatten.“

TuS Fortuna Kottenheim – DJK Plaidt 4:4 (1:2)

Ein vogelwildes Kellerduell endete im Kottenheimer Waldstadion mit einem Unentschieden, welches für die DJK-Adler die ersten Punkte der Saison bedeuten. Kottenheims Spielertrainer David Schmitz, der mit einem lupenreinen Hattrick eine Zwei-Tore-Führung der Gäste quasi im Alleingang drehte, ärgerte sich über den verpassten Sieg: „Gerade zu Hause dürfen wir uns die Führung nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Das wir nur Remis gespielt haben, müssen wir uns selbst ankreiden.“

i Ein wildes Spiel lieferten sich Fortuna Kottenheim (in Grün) und DJK Plaidt - das Kellerduell der Kreisliga A 5 endete 4:4, es war der erste Punkte für die DJK-Adler (in Weiß). Jörg Niebergall

Tore: 1:0 Matthias Tutas (9.), 1:1 Oliver Pung (16.), 1:2 Christopher Nickenich (42.), 1:3 Sören Born (66.), 3:3, 4:3 David Schmitz (68. Elfmeter., 71., 80.), 4:4 Kevin Niestroj (88.).

SV Masburg – SG Dernau/Mayschoß 5:5 (2:2)

Eine Partie ohne Defensiven scheint es auch im Duell zwischen Masburg und Dernau/Mayschoß gewesen zu sein. Mitte der zweiten Hälfte zogen die Hausherren auf 4:2 davon, um dann aber innerhalb kürzester Zeit die Führung herzuschenken. Trotz des späten Ausgleichs und der intakten Moral war Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher nur bedingt zufrieden: „Wie wir uns in der Defensive anstellen und wie wir dem Gegner damit zum Toreschießen einladen, ist nicht gerade eines A-Ligisten würdig.„ Tore: 1:0 Luca Hartmann (8.), 1:1 Johannes Schnitzler (17.), 1:2 Paul Gemein (24.), 2:2, 3:2 Niklas Niederich (41., 49.), 4:2 Marc Rottstock (58.), 4:3 Gemein (60.), 4:4 Florian Jacobs (72.), 5:4 Matthias Bender (84.), 5:5 Schnitzler (88.).

SV Remagen – Ahrweiler BC II 0:0

Die Reserve des Ahrweiler BC ist ausgerechnet beim Tabellenvorletzten aus Remagen ins Straucheln geraten und musste sich trotz einiger guter Einschussgelegenheiten mit einem Punkt begnügen. Bei den emsig verteidigenden Hausherren hätte es kurz vor Ende der Partie sogar zum Lucky Punch gereicht, ein Abschluss in der 88. Minute landete allerdings nur an der Querlatte. „Wir haben heute leider die Effektivität der letzten Wochen vermissen lassen, was uns im Endeffekt zwei Punkte gekostet hat“, haderte ABC-Coach Ricardo Ribeiro.