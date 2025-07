Die SG Altenkirchen/Neitersen steht nach dem zweiten Abstieg binnen drei Jahren erneut vor einer großen Herausforderung. „Wir müssen uns nach dem Abstieg und dem damit verbundenen Umbruch neu finden. Es ist aktuell schwer zu sagen, wo wir stehen. Es wird ein schwieriges Jahr", prophezeit Trainer Felix Ba Bly.

Neben der ohnehin hohen Fluktuation im Kader hat das Verletzungspech direkt zugeschlagen, insbesondere bei den Offensivkräften. Raul Castro Dominguez fehlt aufgrund einer Knieverletzung längerfristig, Alex Hüntner hat sich die Hand gebrochen, und bei Fabian Franz steht im Oktober eine Operation an. Kapitän Stefan Peters laboriert an einer Zerrung und der gerade erst zurückgekehrte Nick Madronte hat sich in der Vorbereitung schwer am Knie verletzt. Umso mehr ist die SG auf die Hilfe aus der A-Jugend angewiesen. „Sie werden uns nach Möglichkeit unterstützen. Allerdings ist das aufgrund der Doppelbelastung mit deren Rheinlandliga-Saison natürlich auch nur bedingt möglich“, so Ba Bly.