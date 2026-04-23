Fünf Spieltage vor dem Saisonende ist aus dem Dreikampf an der Spitze der Kreisliga A3 ein Zweikampf zwischen der SG Horressen und der SG Guckheim geworden. Am Tabellenende könnten bald auch schon erste Entscheidungen fallen.
Lesezeit 3 Minuten
Bereits am Mittwochabend haben zwei Rhein-Lahn-Vertreter den 22. Spieltag in der Kreisliga A3 eröffnet. Dabei setzte sich die SG Mühlbachtal mit 3:1 beim TuS Holzhausen durch, der mit 22 Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Diesen noch zu erreichen, ist für die drei Teams am Tabellenende ein schwieriges Unterfangen.