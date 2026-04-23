Guckheim legt diesmal vor Aus im Titelrennen macht Niederahrs Beine leichter Marco Rosbach 23.04.2026, 13:49 Uhr

i Nach dem 2:5 bei der SG Westerburg II (links Til Eisenmenger) ist der Aufstiegszug für den TuS Niederahr (rechts Mauricio Ewald) abgefahren. Ohne Druck und mit leichteren Beinen soll es im Derby gegen Hundsangen II wieder besser laufen. Für Westerburg geht es an den gefürchteten Märchenwald. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Fünf Spieltage vor dem Saisonende ist aus dem Dreikampf an der Spitze der Kreisliga A3 ein Zweikampf zwischen der SG Horressen und der SG Guckheim geworden. Am Tabellenende könnten bald auch schon erste Entscheidungen fallen.

Bereits am Mittwochabend haben zwei Rhein-Lahn-Vertreter den 22. Spieltag in der Kreisliga A3 eröffnet. Dabei setzte sich die SG Mühlbachtal mit 3:1 beim TuS Holzhausen durch, der mit 22 Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Diesen noch zu erreichen, ist für die drei Teams am Tabellenende ein schwieriges Unterfangen.







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