Neuer Vereinsname in A-Klasse Aus der SG Morshausen wird der VfB Baybachhöhe Michael Bongard 01.07.2026, 15:00 Uhr

i So sieht das Wappen des neuen Vereins VfB Baybachhöhe aus. Der VfB eint nun den SV Morshausen-Beulich, den SV Frisch Auf Beulich und den VfB Gondershausen, die aus dem Vereinsregister gestrichen werden. VfB Baybachhöhe

Im Rhein-Hunsrück-Kreis entsteht ein neuer Sportverein: Der VfB Baybachhöhe vereint die traditionsreichen Klubs SV Morshausen-Beulich, SV Frisch Auf Beulich und VfB Gondershausen ab, die alle aus dem Vereinsregister gestrichen werden.

Neuer Verein im Rhein-Hunsrück-Kreis: Der SV Morshausen-Beulich, der SV Frisch Auf Beulich und der VfB Gondershausen sind Geschichte und werden aus dem Vereinsregister gestrichen. Die rund 650 Mitglieder der drei Klubs eint nun ein neuer Verein – den VfB Baybachhöhe.







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