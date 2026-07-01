Im Rhein-Hunsrück-Kreis entsteht ein neuer Sportverein: Der VfB Baybachhöhe vereint die traditionsreichen Klubs SV Morshausen-Beulich, SV Frisch Auf Beulich und VfB Gondershausen ab, die alle aus dem Vereinsregister gestrichen werden.
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Neuer Verein im Rhein-Hunsrück-Kreis: Der SV Morshausen-Beulich, der SV Frisch Auf Beulich und der VfB Gondershausen sind Geschichte und werden aus dem Vereinsregister gestrichen. Die rund 650 Mitglieder der drei Klubs eint nun ein neuer Verein – den VfB Baybachhöhe.