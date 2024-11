Aufwärtstrend des TuS Gückingen wird von TuS Niederahr schnell gestoppt

Gückingen. Der TuS Niederahr hat die kleine Siegesserie des TuS Gückingen bereits wieder gestoppt und mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg am Königstein seinen eigenen Lauf mit nunmehr sechs Siegen in Folge ausgebaut. Der Lohn: Die Niederahrer haben sich längst in der Spitzengruppe der Kreisliga A3 eingenistet.