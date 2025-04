Der 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 birgt mit gleich mehreren Derbys viel Brisanz. Den Auftakt macht Tabellenführer SG Westum/Löhndorf, der auf die SG Vinxtbachtal Brohl trifft.

SG Westum/Löhndorf – SG Vinxtbachtal Brohl (Fr., 19.30 Uhr)

Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend vom Spitzenreiter, der den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen kann. Als klarer Favorit geht die Mannschaft von Trainer Tomas Lopez ins Spiel, wenngleich die Gäste in dieser Saison schon der einen oder anderen Spitzenmannschaft ein Bein stellen konnten. „Gönnersdorf hat ohne Zweifel viel Qualität, was wir auch im Hinspiel gesehen haben. Wir müssen daher von der ersten Minute an wach sein und einen hohen Druck aufbauen“, warnt Lopez vor den Qualitäten des Gegners. „Wir rechnen uns nicht viel aus, aber ein Fünkchen Hoffnung ist immer dabei. Es muss viel zusammenkommen“, sagt Vinxtbachtal-Trainer Dennis Schütz, dessen Nachfolge im Sommer Uwe Deckenbrock antritt.

SC Saffig – DJK Plaidt (Sa., 16 Uhr)

Derbyzeit in Saffig. Beim Lokalduell können beide Teams befreit aufspielen, schließlich stehen sowohl die Hausherren auf Rang fünf als auch die Gäste auf Rang acht in der Tabelle gut da. Die Vorfreude ist auf beiden Seiten entsprechend groß. „Es ist eines der Highlights der Saison. Der Sportplatz wird voll sein und trotzdem geht es normal immer friedlich zu. Wir sind im Soll und spielen zu Hause immer voll auf Sieg“, erklärt Saffigs Trainer Sascha Müller. „Adler“-Coach Dennis Niederprüm verspricht derweil vollen Einsatz seiner Mannschaft: „Wir müssen die Saffiger Offensive in den Griff bekommen, dann können wir etwas mitnehmen. Wir werden alles reinwerfen, um als Sieger vom Platz zu gehen.“

Grafschafter SG – SG Landskrone Heimersheim (So., 14.30 Uhr)

In unterschiedlichen Regionen der Tabelle stehen beide Teams jeweils unter Zugzwang. Während der Vorsprung der Gastgeber auf einen Abstiegsplatz in der Vorwoche auf vier Punkte zusammengeschrumpft ist, sind die Gäste aufgrund der Niederlage gegen Westum drei Zähler hinter den Relegationsrang zurückgefallen. „Zu Hause sind wir unbequem. Wir haben gegen den Tabellendritten nichts zu verlieren und wollen Heimersheim so gut es geht ärgern“, sagt Grafschaft-Trainer David Kreuzberg. „Das wird eine unangenehme Aufgabe, zumal uns einige Spieler fehlen werden. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen und müssen daher im Derby alles reinschmeißen“, meint Landskrone-Trainer Bekim Gerguri.

SC Bad Bodendorf – SG Bad Breisig/Inter Sinzig (So., 14.30 Uhr)

In Bad Bodendorf trifft Elmar Schäfer auf seinen ehemaligen Schützling Jacques Daoud, der lange Zeit beim SV Remagen unter Schäfer die Lebensversicherung im Sturm war. Beide Mannschaften suchen dabei etwas nach ihrer Form. Die Hausherren warten seit zwei Spielen auf einen Sieg, die Gäste sogar seit fünf Partien. „Wir wirken momentan, warum auch immer, ein bisschen gehemmt und haben nicht den besten Lauf. Aktuell bekommen wir unser Spiel nicht vollständig auf den Platz. Das wollen wir am Sonntag ändern“, gibt Schäfer zu Protokoll.

SV Remagen – SG Ettringen/St. Johann (So., 14.30 Uhr)

Ein für beide Seiten eminent wichtiges Spiel wird am Rhein angepfiffen. Auf der einen Seite hat sich der SV Remagen mit zwei Siegen in Folge wieder in Reichweite zum rettenden Ufer begeben und könnte nun den Anschluss schaffen. „Für uns ist es ein enorm wichtiges Spiel, um endlich unten rauszukommen. Die Devise lautet drei Punkte. Wir wissen aber um die Qualitäten von Ettringen“, befindet Remagens Trainer Tarek Mazih. Auf der anderen Seite wollen die Gäste nicht noch nach unten abrutschen und könnten sich mit einem Sieg fast aller Abstiegssorgen entledigen. „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Wir wollen gewinnen, könnten mit einem Unentschieden aber durchaus leben“, sagt Ettringens Trainer Thomas Esch.

FC Plaidt – DJK Kruft/Kretz (So., 15.30 Uhr)

Am Pommerhof sind die Rollen klar verteilt. Alles andere als ein Sieg des Tabellenzweiten aus Plaidt gegen das Schlusslicht aus Kruft wäre eine faustdicke Überraschung. Wie man im Fußball weiß, haben solche Derbys aber gerne ihre eigenen Gesetze. „Derby hin oder her. Wir wollen gewinnen, Punkt“, nimmt Plaidts Trainer Kai Wagner, der auf Calvin Schäfer und Timm Liss verzichten, kein Blatt vor den Mund. „Plaidt ist klarer Favorit. Aber es ist ein Derby, in das wir alles reinwerfen wollen“, erklärt Krufts Trainer Marco Bersch.

SG Weißenthurm – SG Eich/Nickenich/Kell (So., 15.30 Uhr)

Mit sieben Zählern aus drei Partien ist die SG Weißenthurm exzellent aus der Winterpause gekommen und zog zudem unter der Woche ins Halbfinale des Kreispokals ein. Spielertrainer Patrick Birkner möchte im Duell mit der SG Eich, die nur noch eine Siegesserie vor dem Abstieg bewahren kann, daran anknüpfen. „Wir wollen so weitermachen und endgültig zur alten Heimstärke finden“, sagt Birkner. „Wir treffen auf eine der spielstärksten Mannschaften der Klasse. Wenn wir dort bestehen wollen, bedarf es einer konzentrierten und disziplinierten Leistung“, kommentiert Eichs Trainer Jürgen Krayer.