Nur zwei Punkte aus sieben Spielen und zuletzt ein bitteres 5:6 im Kellerduell gegen Oberlahr: Der schwache Start hat bei A2-Neuling SG Puderbach zu einem Krisengespräch geführt, das im Rücktritt von Aufstiegstrainer Dirk Gras gipfelte.
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Trainerwechsel in der Fußball-Kreisliga A2: Dirk Gras ist bei der SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach/Wienau mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Die Puderbacher sind nach sieben Spieltagen als einziges Team der Liga noch sieglos und belegen mit zwei Zählern und 16:32 Toren den letzten Platz.