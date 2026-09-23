Viel Lob, aber noch kein Sieg Aufstiegstrainer Dirk Gras tritt in Puderbach zurück Daniel Korzilius 23.09.2026, 11:35 Uhr

i Dirk Gras hat die SG Puderbach zum Aufstieg geführt, doch der Saisonstart in der Kreisliga A2 lief nicht nach Wunsch. Jetzt hat der Trainer einen Schlussstrich gezogen. Jörg Niebergall

Nur zwei Punkte aus sieben Spielen und zuletzt ein bitteres 5:6 im Kellerduell gegen Oberlahr: Der schwache Start hat bei A2-Neuling SG Puderbach zu einem Krisengespräch geführt, das im Rücktritt von Aufstiegstrainer Dirk Gras gipfelte.

Trainerwechsel in der Fußball-Kreisliga A2: Dirk Gras ist bei der SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach/Wienau mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Die Puderbacher sind nach sieben Spieltagen als einziges Team der Liga noch sieglos und belegen mit zwei Zählern und 16:32 Toren den letzten Platz.







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