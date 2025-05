In der Kreisliga A2 ist am vorletzten Spieltag eine weitere Entscheidung im Tabellenkeller gefallen. Das Aufstiegsrennen bleibt offen, wenngleich einer der drei Titelaspiranten jetzt deutlich bessere Karten hat als seine beiden Mitstreiter.

Der SV Windhagen hat sich am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 mit einem 9:1-Kantersieg einen Matchball zum Gewinn der Meisterschaft erspielt, da die SG Vettelschoß überraschend in Fernthal verlor und nun punktgleich mit dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach in das direkte Duell am letzten Spieltag geht. Denn die Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen den SV Ataspor Unkel werden wohl nach Vettelschoß gehen, wie Julian Stahl vom SV Ataspor auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte: „Das Spiel wird für Vettelschoß gewertet. Wir haben sofort gesagt, dass wir auf eine Verhandlung verzichten, da der Abbruch gerechtfertigt war.“ Im Tabellenkeller steht die SG Haiderbach nach der 0:1-Niederlage gegen Ellingen neben Unkel als zweiter Absteiger fest. Den dritten Absteiger machen Bendorf, Puderbach und Oberlahr unter sich aus.

SG DJK Neustadt-Fernthal – SG Vettelschoß/St. Katharinen 2:0 (2:0). Neustadt erwischte einen perfekten Start und ging nach 40 Sekunden in Führung. „Das frühe Tor hat uns Rückenwind gegeben. Vettelschoß hatte mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse. Wir haben gut verteidigt und das Zentrum dichtgemacht. Unsere Jungs haben bis zum Ende toll gekämpft und daher nicht unverdient gewonnen“, freute sich der DJK-Coach Peter Pohlen über den vorzeitigen Klassenverbleib. Tore: 1:0 Jesse van der Drift (1.), 2:0 Simon Kick (27.). Gelb-Rote Karte: Simon Büllesbach (SG DJK Neustadt-Fernthal) wegen wiederholten Foulspiels (78.). Zuschauer: 150.

SV Ataspor Unkel – SC Bendorf-Sayn 2:5 (1:2). Die Partie startete ohne großes Abtasten mit drei Treffern in den ersten acht Minuten. „Es war direkt Tempo drin. Beim Stand von 1:2 haben wir zwei hundertprozentige Chancen vergeben. Nach der Halbzeit haben wir wieder ein frühes Tor gefangen, danach wurde es schwer. Bendorf war sehr stark vorm gegnerischen Tor“, sagte Julian Stahl, der sportliche Leiter des SV Ataspor Unkel. Tore: 0:1 Herbert Lucas Pompetzki (3.), 1:1 Yannik Diener (4.), 1:2, 1:3, 1:4 Lucas Zöller (8., 48., 52.), 2:4 Can Büyüktosun (74.), 2:5 Gürsel Boztos (85., Eigentor). Zuschauer: 80.

FV Rheinbrohl – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach 2:2 (2:0). Die Gastgeber erspielten sich im ersten Durchgang zahlreiche Chancen. „Wir hätten zur Pause deutlicher führen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel durch individuelle Fehler aus der Hand gegeben. Man hat gemerkt, dass die Luft raus ist“, fand das Rheinbrohler Vorstandsmitglied Christoph Hartmann. Tore: 1:0 Till Wagner (27.), 2:0 Leon Fuchs (41.), 2:1 Matthias Pendovski (52.), 2:2 Christian Fischer (61.). Zuschauer: 130.

SV Roßbach/Verscheid – SSV Heimbach-Weis 2:2 (1:1). Nach zwei Minuten vergab Roßbach die erste Großchance. „Ein frühes Tor hätte uns gut getan und Sicherheit gegeben. Der Gegner hat aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Es gab immer wieder Phasen, in denen mal die eine oder die andere Mannschaft Oberwasser hatte. Daher geht das Ergebnis unterm Strich in Ordnung“, meinte der zum Saisonende scheidende Roßbacher Trainer Stefan Hertling, der von Yannic Böcking beerbt wird. Tore: 0:1 David Krause (30.), 1:1 Marco Schäfer (37.), 1:2 Jan Schützeichel (66., Eigentor), 2:2 Alex Hansens (74.). Zuschauer: 130.

SV Windhagen – VfL Oberlahr-Flammersfeld 9:1 (6:1). Der Tabellenführer überrannte den Gegner in einer furiosen Anfangsphase. „Wir haben uns früh belohnt, danach nahm das Spiel seinen Lauf. Das war von Anfang bis Ende sehr souverän von meiner Mannschaft mit viel Energie“, war der Windhagener Coach Enes Özbek rundum zufrieden. Tore: 1:0, 2:0 Dongyeon Yoo (4., 7.), 3:0 Can Sülzen (9.), 4:0 Luca Busch (11.), 4:1 Miguel Salz (14., Eigentor), 5:1 Dongyeon Yoo (30.), 6:1, 7:1 Can Sülzen (40., 70.), 8:1 Luca Busch (74.), 9:1 Alexander Alt (90.+1). Vorkommnis: Torwart Leon Fiedler (VfL Oberlahr) hält Foulelfmeter von Alexander Alt (72.). Zuschauer: 80.

SG Haiderbach/Sessenbach – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth 0:1 (0:1). Die Heimelf hatte sich viel vorgenommen. „In der ersten Viertelstunde waren wir sehr gut im Spiel. Man hat gesehen, dass wir unbedingt mussten und auch wollten. Nach dem 0:1 mussten wir verletzungsbedingt unseren Kapitän Kevin Thomas ersetzen, später auch noch Maximilian Kalski. Es kam viel zusammen, wir haben dennoch bis zum Ende dran geglaubt und alles versucht. Es hat nicht sollen sein, Ellingen hat das Ergebnis über die Zeit gebracht“, war Mike Weber, der Trainer der SG Haiderbach, enttäuscht nach dem Abstieg: „Wir sind nicht heute abgestiegen. Letztlich reichen 22 Punkte aus 25 Spielen einfach nicht aus. Unsere junge Mannschaft war gerade in den entscheidenden Spielen teilweise überfordert und vielleicht zu unerfahren.“ Tor: 0:1 Marvin Kleinmann (19.). Zuschauer: 100.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach 6:2 (4:0). Der Ransbacher Trainer Murat Sayim vermeldete einen ungefährdeten Heimsieg: „Wir hatten den Druck, das Spiel gewinnen zu müssen. Wir waren gut vorbereitet und haben sofort die Spielkontrolle übernommen. Da das Spiel schon zur Pause entschieden war, konnte ich früh wechseln und so einige Spieler schonen. Jetzt haben wir ein Endspiel in Vettelschoß und somit das erreicht, was wir wollten.“ Tore: 1:0 Talha Levent (25.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0 Noor Alden Abo Zard (27., 34., 41., 47., 66.), 6:1 Fabio Licht (70.), 6:2 Daniel Seuser (74.). Zuschauer: 150.