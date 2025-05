Die Saison geht für die SG Herschbach/Girkenroth/Salz am Mittwochabend in die Verlängerung, eventuell steht noch die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga an. Da wollen die Verantwortlichen nichts dem Zufall überlassen und legen personell nach.

Aus ihrem Ziel haben die Verantwortlichen der SG Herschbach/Girkenroth/Salz seit dem Aufstieg aus der Kreisliga B nie einen Hehl gemacht: Sie wollen in die Bezirksliga. Nach drei Jahren in der Kreisliga A ist der Sprung nach oben jetzt zum Greifen nah, entweder als Meister der Staffel 1 oder über den Umweg, die Aufstiegsrunde. Wie sich der Weg in der „Nachspielzeit“ der Saison 2024/25 gestaltet, entscheidet sich am Mittwochabend, wenn die Herschbacher in Weitefeld gegen den punktgleichen VfB Wissen II um Platz eins spielen. Dann könnte schon ein neuer Name in Herschbachs Startelf auftauchen.

174 Einsätze und 61 Tore in der Hessenliga

Wie die Spielgemeinschaft mitteilt, gehört ab sofort der langjährige Oberligaspieler und ehemalige Kapitän des SV Rot-Weiß Hadamar, Jonas Herdering, zum Kader der SG Herschbach/Girkenroth/Salz. „Ich kenne Jonas schon lange und weiß, dass er uns mit seiner Erfahrung und Spielstärke sofort weiterhelfen wird“, freut sich Trainer Dirk Hannappel über die Zusage des 33-Jährigen.

Herdering spielte im Seniorenbereich für den RSV Weyer, den SV Dorndorf und insgesamt sieben Jahre (174 Spiele, 61 Tore, 46 Vorlagen) für Rot-Weiß Hadamar in der Hessenliga. Der Bäckermeister sei 2021 kürzergetreten und habe noch gelegentlich für seinen Heimatverein SG Nord gespielt. Inzwischen wohne er mit seiner Familie in Salz und habe somit kurze Wege zum Sportgelände.

Marco Herzmann, Vorsitzender SV Salz

„Wir sind froh, dass sich Jonas nach seiner Auszeit dazu entschieden hat, nochmals mit uns im Fußball Erfolge zu feiern. Die erste Gelegenheit gibt es bereits am Mittwoch im Entscheidungsspiel“, kündigt Marco Herzmann, der Vorsitzende des SV Salz, an.

„Die tolle Gemeinschaft und die klasse Sportanlagen“ würden ihn besonder reizen, wird der Neuzugang in der Mitteilung seines neuen Vereins zitiert. Und weiter: „Wenn ich jetzt schon in Salz wohne und die Fußballschuhe nochmals schnüren will, dann ist es für mich selbstverständlich, dass dann auch im Ort zu tun. Vielleicht kann ich ja noch das ein oder andere Mal ein bisschen weiterhelfen.“