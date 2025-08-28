In Nomborn wird am Freitagabend der vierte Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 mit einem brisanten WW-Derby eröffnet. Fünf weitere Partien stehen am Sonntag an, ehe die Runde dann am Mittwochabend in Niederahr abgeschlossen wird.

Der Aufstieg der SG Unterwesterwald einerseits und der Nicht-Aufstieg des Gegners, der Staffelsieger war, andererseits machen es möglich, dass am Freitagabend zum Auftakt des vierten Spieltags in der Kreisliga A3 das Derby gegen die benachbarte SG Hundsangen II steigt. Fünf weitere Partien stehen am Sonntag an, ehe die Runde dann am Mittwochabend in Niederahr mit dem Spiel des TuS gegen Birlenbach abgeschlossen wird.

SG Unterwesterwald Niedererbach – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II (Fr., 19.30 Uhr, in Nomborn). Beim brisanten Duell der Nachbarn geht der amtierende Staffelsieger zwar als Favorit ins Rennen, aber der vom früheren Wirgeser Oberligaspieler David Isola trainierte Aufsteiger hat im Oberhaus bis dato nur eine von drei Begegnungen verloren. „Wir sind heiß aufs Derby“, betont der UWW-Coach. „Drei Punkte wären ideal, einen würden wir auch nehmen.“ Damit gegen Hundsangens Reserve etwas drin ist, müsse man „hinten stabiler werden, da wir zu viele Gegentreffer in den ersten drei Spielen kassiert haben“. Hundsangens Trainer Jannik Bendel weiß, was auf sein Team zukommt im Derby: „Wir werden auf einen höchst motivierten Gegner treffen.“ Deshalb gelte es, den Kampf anzunehmen. „Ein spielerischer Leckerbissen ist eher nicht zu erwarten“, sagt Bendel. „Der Druck liegt wohl mehr bei uns.“

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II (So., 12.30 Uhr, in Ruppach-Goldhausen). Die sieglosen Bezirksliga-Reserven sind in Ruppach-Goldhausen unter sich. Die Ahrbacher schnupperten zuletzt am Altendiezer Lahnblick an einem Dreier, doch der Traum platzte auf den letzten Drücker durch einen Strafstoß. „Wir müssen uns weiter steigern und eine vermeintlich klare Führung auch mal über die Zeit bringen“, weiß Ahrbachs Trainer Janik Herz. „Uns fehlt es zwar ein wenig an Erfahrung, doch kaltschnäuziger müssen wir auf jeden Fall noch werden.“ Sein Westerburger Kollege Patrick Weber sagt: „Wir sind in der neuen Liga noch nicht angekommen.“ Zudem gehe man personell „arg auf dem Zahnfleisch“. Bei Ahrbach II erkennt Weber eine ordentliche Entwicklung. Doch zugleich weiß er: „Uns bleibt fast nur die Alternative zu gewinnen.“

SG Mühlbachtal – SG Guckheim/Kölbingen (So,., 14.30 Uhr). „Da kommt ein ganz dicker Brocken auf uns zu“, sieht Mühlbachtals Trainer Tobias Göbel seine Elf erneut als Außenseiter. „Unser Auftaktprogramm hat es in sich. Darum sind wir echt nicht zu beneiden.“ Guckheim Trainer Thomas Benner meint vor dem Auswärtsspiel beim bislang unbekannten Gegner: „Unser Kader ist derzeit recht dünn, trotzdem sollten wir in der Lage sein, dort zu gewinnen. Allerdings haben wir nur wenige Informationen über die SG Mühlbachtal.“

SG Elbert/Horbach – TuS Burgschwalbach II (So., 15 Uhr, in Oberelbert). „Ich schätze die Elberter als spielstark und robust ein. Wir dürfen uns nicht von der Tabellensituation blenden lassen, zumal die Tabelle für mich derzeit ohnehin noch keine Aussagekraft besitzt“, sagt TuS-Trainer Andreas Müller vor dem Gastspiel beim punktlosen Schlusslicht, das sich den Saisonstart gewiss anders vorgestellt hat. Elberts Trainer Christian Stera weiß: „Qualität in unseren Reihen hin oder her, es müssen allmählich Taten folgen.“ Sein Team müsse „brennen und mit mehr Präsenz den Schalter umlegen“.

SG Horressen-Elgendorf – SG Altendiez/Gückingen (So., 15 Uhr). Erster gegen Zweiter heißt es am Sonntagnachmittag beim ersten Gipfeltreffen der noch jungen Spielzeit im Montabaurer Stadtteil. „Wir freuen uns auf das Topspiel und wollen dort ans Limit gehen. Wir gehen mit dem notwendigen Respekt an den Gegner heran, wollen jedoch mit dem Selbstvertrauen aus den letzten Spielen versuchen das Maximale für uns herauszuholen“, betont Gäste-Coach Marcel Hannappel. Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer sagt: „Es muss sich auch bei uns nach drei Spielen noch vieles finden und einpendeln. Gegen die neu gegründete und starke SG Altendiez/Gückingen dürfen wir uns die krassen Fehler der Vorwoche nicht erlauben.“