Ihre Aufgaben im Rhein-Lahn-Kreis haben die beiden Überflieger der Kreisliga A3 gelöst, die einen aber ungleich deutlicher als die anderen. Durch ihren 9:1-Kantersieg beim TuS Singhofen schoben sich die Fußballer des FC Kosova Montabaur am letzten Spieltag noch an der SG Hundsangen II (2:1 bei der SG Birlenbach) vorbei an die Spitze. An der Ausgangslage ändert das nichts: Die punktgleichen Teams machen am Mittwoch, 19.30 Uhr, in Heiligenroth den Staffelsieg unter sich aus. Da Hundsangens Reserve nicht aufsteigen darf, weil die eigene erste Mannschaft bereits in der Bezirksliga spielt, geht der FC Kosova unabhängig vom Ausgang des Entscheidungsspiels nach oben. Ob der TuS Niederahr als Tabellendritter folgt, entscheidet sich in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga, deren Spiele zeitnah terminiert werden sollen.

TuS Singhofen – FC Kosova Montabaur 1:9 (0:5). „Es war ehrlicherweise klar, dass wir die spielerisch stärkere Mannschaft sein werden. Ich habe versucht, den Jungs klarzumachen, dass dies der letzte Test für das Spiel gegen Hundsangen II war“, erklärte FC-Trainer Afrim Halili nach dem Kantersieg beim abgeschlagenen Tabellenletzten von der Bäderstraße. Tore: 0:1, 0:2 Leutrim Husaj (2., 27.),, 0:3 Edmond Husaj (28.), 0:4 Aarber Bardhaj (40.), 0:5 Agim Xhaferi (44.), 1:5 Florian Peter (50.), 1:6 Leutrim Husaj (50.), 1:7, 1:8 Muhamet Pajic (60., 65.), 1:9 Laurent Misini (90.).

SG Elbert/Horbach – SG Mühlbachtal/Oelsberg 4:3 (2:1). „Wir hatten mehr vom Spiel, hätten schon in der ersten Halbzeit mehr Tore machen müssen. Zweimal waren wir unaufmerksam, das wurde direkt bestraft. Insgesamt haben wir aber verdient gewonnen“, berichtete Elberts Trainer Christian Stera. Tore: 1:0 Sebastian Schneider (1.), 1:1 Johannes Bräutigam (36.), 2:1 Fynn Simon (47.), 3:2 Alexander Krug (73.), 3:3 Moritz Mühlheim (79.), 4:3 Alexander Stera (90.).

TuS Niederahr – Sportfreunde Bad Ems 6:2 (1:1). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit siegte Niederahr am Ende klar. „Der erste Durchgang war sehr schlecht. Danach sind wir besser aus der Pause gekommen und haben am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen“, erklärte TuS-Trainer Christian Kaiser, für dessen Team die Saison jetzt in die Verlängerung geht. Tore: 1:0 Jonas Pörtner (5.), 1:1 Björn Maurice Palm (28.), 2:1 Felix Fein (46.), 2:2 Dennis Bender (54.), 3:2 Felix Fein (62.), 4:2, 5:2, 6:2 Marlon Justin Jonas (65., 69., 84.).

SG Birlenbach – SG Hundsangen II 1:2 (0:2). Hundsangens Reserve erfüllte ihre Pflichtaufgabe und sicherte sich das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft. „Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Danach haben wir es verpasst nachzulegen, wodurch es am Ende unnötig knapp wurde. Alles in allem war es kein gutes Spiel. Trotzdem werden wir am Mittwoch alles reinwerfen, um die Meisterschaft zu holen“, zeigte sich Hundsangens Trainer Sebastian Boddenberg zuversichtlich. Tore: 0:1 Stephan Pörtner (3.), 0:2 Fabio Weimer (34.), 1:2 Chris Yannik Ebertshäuser (90.).