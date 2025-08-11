Es war noch kein kompletter Spieltag in der Kreisliga A 4, aber einige Ergebnisse ließen schon aufhorchen – so wie das 3:0 des TuS Niederberg gegen die Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz.

Lediglich fünf Partien wurden am Auftaktwochenende in der Fußball-Kreisliga A 4 ausgespielt. Die erste Tabellenführung übernahm Bezirksligaabsteiger SG Rheinhöhen Dahlheim, der aus dem Rhein-Lahn-Kreis neu hinzugekommen ist und deutlich den SC Vallendar schlug. Für den Sieg des TuS Niederberg zeigte sich derweil ein spektakulärer Blitztransfer hauptverantwortlich.

FC Horchheim – SV Niederwerth 2:0 (1:0)

Viel besser hätte der Einstand für den Aufsteiger aus Horchheim in der neuen Klasse nicht verlaufen können. Vor heimischem Publikum gewann die Mannschaft von Trainer Jörg Laux verdientermaßen gegen die Gäste aus Niederwerth. Früh brachte dabei Marvin Kerber seine Farben in Front (14.). Im Anschluss verpassten es die Hausherren zwar nachzulegen, machten in einer zerfahrenen zweiten Halbzeit dank eines Tores von Olav Zimmermann (70.) aber doch noch den Deckel auf den Auftakterfolg. „Wir wollten die Euphorie des Aufstieges mitnehmen und sind direkt mit dem Führungstor gut gestartet. Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, freuen uns aber natürlich über den Sieg“, kommentierte Laux.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – SG Weißenthurm 0:3 (0:2)

Wenig zu holen gab es am ersten Spieltag für die Hausherren aus Osterspai und Kamp-Bornhofen. Über die gesamten 90 Minuten hinweg waren die ambitionierten Gäste aus Weißenthurm spielbestimmend und hätten sogar noch höher gewinnen können. Martin Bassauer (17.) sowie Hüseyin Atlen, der doppelt traf (42., 52.), reihten sich dabei in die Torschützenliste ein. Sebastian Weinand, Trainer der Hausherren, sah seine Mannschaft klar im Hintertreffen. „Im Großen und Ganzen waren wir nahezu chancenlos. Vorne waren wir zu harmlos und hinten haben wir zu viel zugelassen. Der Gegner war eine Nummer zu groß“, sagte Weinand.

SG Rheinhöhen Dahlheim – SC Vallendar 6:2 (3:2)

Die Hausherren aus dem Rhein-Lahn-Kreis scheinen den Bezirksligaabstieg gut verkraftet zu haben. In einer von beiden Seiten offensiv geführten Partie siegten die Gastgeber am Ende deutlich, auch wenn sie zwischenzeitlich eine 2:0-Führung aus der Hand gaben. Beim Stand von 4:2 flog Vallendars Anes Ben Hadada wegen einer Notbremse vom Platz (70.). Im Anschluss war die Begegnung entschieden.

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Wichtig war das 3:2 unmittelbar vor der Pause. Wir wussten vorher nicht, wo wir stehen. Entsprechend sind wir sehr glücklich über den Auftakt“, meinte Dahlheims Trainer Jens Mosel. Tore: 1:0 Niklas Becker, 2:0 Niklas Becker (9., 19., Foulelfmeter), 2:1, 2:2 Johannes Klutschnikow (35., 38.), 3:2 Moritz Zils (44.), 4:2 Tobias Müller (57.), 5:2 Josip Topic (76.), 6:2 Leon Hamm (89.).

TuS Niederberg – FC Rot-Weiss Koblenz II 3:0 (2:0)

Erst wenige Tage vor dem Saisonstart gelang dem TuS Niederberg mit der Verpflichtung von Yusupha Sawaneh vom FC Cosmos ein echter Transfercoup. Gleich in seinem ersten Einsatz machte der Mittelstürmer im Duell mit der Reserve des FC Rot-Weiss den Unterschied. Sein Doppelpack in der ersten Halbzeit (6., 45.) brachte die Hausherren auf die Siegerstraße, die die Mannschaft von Trainer Sascha Wirtz spätestens nach dem 3:0 durch Leon Runkel (48.) nicht mehr verließ, auch weil Gästeakteur Leutrim Kabashi einen Elfmeter an die Latte setzte (68.). Nach einer Vorbereitung mit vielen Gegentoren freute sich der Übungsleiter vor allem über die Null an der aus seiner Sicht richtigen Stelle des Ergebnisses. „Wir haben heute mit Mann und Maus verteidigt und uns in alles reingeschmissen. Ausgerechnet in den Druckphasen des Gegners haben wir die Tore gemacht“, freute sich Wirtz.

SG Rheindörfer – SG Bogel 1:1 (0:0)

Bis in die Schlussminuten blieb die Partie in St. Sebastian torlos, bis sich doch noch eine spektakuläre Schlussphase ereignete. Manuel Trapp brachte die Hausherren kurz vor Schluss in Führung (89.). Als vieles nach einem Heimsieg aussah, hatten die Gäste noch eine Antwort parat und glichen in der Nachspielzeit in Person von Jannik Schmidt (90.+1) aus. „Insgesamt ist das Ergebnis leistungsgerecht. Von der Art und Weise ist es aber natürlich bitter für uns, zumal wir in der ersten Halbzeit noch einen Elfmeter verschossen haben“, sagte Jan Koch, der Co-Trainer der Rheindörfer.