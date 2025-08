Aufsteiger SG Dernau/Mayschoß eröffnet am Freitagabend die Kreisliga A 5 mit einem Heimspiel gegen die SG Ettringen/St. Johann. Derweil steigt ein Spiel des ersten Spieltages erst am kommenden Dienstag.

Während die fast ausschließlich mit Rhein/Ahr-Mannschaften bestückte Fußball-Kreisliga Staffel A 5 am Wochenende mit sechs Partien in die Saison 2025/26 startet, beginnt für den FC Alemannia Plaidt und den einzigen Exoten, SV Masburg, die neue Spielzeit etwas verspätet erst am darauffolgenden Dienstagabend. Neben den Aufsteigern TuS Kottenheim und SG Dernau/Mayschoß komplettieren die beiden Bezirksligaabsteiger SG Maifeld-Elztal und Ahrweiler BC II das Staffelfeld.

SG Dernau/Mayschoß – SG Ettringen/St. Johann (Fr., 20 Uhr)

Liganeuling Dernau/Mayschoß wird im Gegensatz zur vergangenen Saison, als man die Heimspiele im nordrhein-westfälischen Merzbach austrug, seine Heimspiele der neuen Saison in Grafschaft-Leimersdorf bestreiten. Zum Ligaauftakt empfängt das Team von der Ahr die SG Ettringen/St. Johann. Bei den Gästen vom Hochsimmer wurde im Sommer mit Holger Seidenstücker und Eike Idczak ein neues Trainerteam installiert. Neben dem einen oder anderen schmerzhaften Abgang, wie die von Routinier Florian Schlich und Jakob Schumacher, konnte Ettringen in Person von Manuel Daum (SG Vordereifel) auch einen Königstransfer tätigen. „Ich sehe Dernau nicht als klassischen Aufsteiger, da deren Kader mit einigen höherklassig erfahrenen Spielern bestückt ist. Wir müssen uns mächtig strecken, um einen erfolgreichen Start hinzulegen“, meint Ettringens Trainer Holger Seidenstücker. Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher sagt: „Im Rheinlandpokal haben wir trotz der knappen Niederlage gegen Oberzissen eine gute Generalprobe absolviert. Mit einigen Urlaubsrückkehrern wollen wir im ersten Saisonspiel nach Möglichkeit direkt punkten.“

SG Saffig/Miesenheim – SG Vinxtbachtal Brohl (Sa., 16 Uhr)

Die neu gegründete Spielgemeinschaft Saffig/Miesenheim trifft im ersten Spiel auf die SG Vinxtbachtal Brohl, die im Sommer einen größeren Umbruch vollzogen hat. Bei den Gästen wurden nach der Saison eine ganze Reihe an erfahrenen Spielern verabschiedet, hinzu kamen vornehmlich junge Akteure, die der ebenfalls neue Trainer Uwe Deckenbrock schnellstmöglich zu einer Einheit formen möchte. Die Zielvorgabe ist demnach klar definiert. „Für uns geht es einzig und allein um den Klassenerhalt“, lässt Deckenbrock verlauten. Bei Saffig/Miesenheim hat Trainer Sascha Müller durch den Zusammenschluss einen breiteren Kader zur Verfügung. „Menschlich und sportlich passt es bislang außerordentlich gut. Als Trainer freue ich mich natürlich über die neuen Möglichkeiten“, erklärt Müller.

Ahrweiler BC II – DJK Plaidt (Sa., 17.30 Uhr)

Nach nur einem Jahr Bezirksliga musste die Reserve des Ahrweiler BC wieder den Gang in die A-Klasse antreten, gleichzeitig wurde im Sommer ein etwas größerer Umbruch eingeleitet und einige ehemalige Akteure wie Lukas Adeneuer und Michel Wagneder zurückgeholt. In Ricardo Ribeiro wurde zudem ein neuer Trainer installiert, der zuvor ausschließlich in NRW tätig war. „Die Liga ist für mich vollkommen neu, wir wollen mit einem breiten und guten Kader aber durchstarten und auch am Samstag zu Hause gegen Plaidt einen guten Einstand feiern“, zeigt sich Ribeiro optimistisch.

Bei der DJK hat sich derweil im Sommer nicht viel getan, der Kader blieb größtenteils zusammen. Trainer Dennis Niederprüm rechnet in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit einer hohen Hürde: „Der ABC ist der klare Favorit, wir wollen uns aber nicht verstecken und versuchen, den Gegner gerade im ersten Spiel auf dem falschen Fuß zu erwischen.“

SC Bad Bodendorf – SV Remagen (Sa., 18 Uhr)

Am Samstagabend empfängt der SC Bad Bodendorf auf dem heimischen Kunstrasen den SV Remagen und dessen langjährigen Trainer Tarek Mazih. Die Gäste verpatzten ihre Generalprobe und mussten sich im Kreispokal dem B-Ligisten SG Niederzissen mit 1:3 geschlagen geben. Beim SC Bad Bodendorf steht in Person von Elmar Schäfer ebenfalls ein altbekanntes Gesicht seit Jahren an der Seitenlinie. Bei den Hausherren gab es einige Abgänge und dennoch kann der SC auf einen breiten Stamm zurückgreifen. Mit den Vorbereitungswochen zeigte sich Schäfer jedoch kaum zufrieden: „Wir sind zu jedem Testspiel maximal mit 13 oder 14 Spielern angereist, da wir immer wieder Urlauber hatten. Die Vorbereitung hat dementsprechend nur bedingt Aussagekraft.“

TuS Kottenheim – SG Landskrone Heimersheim (So., 14.45 Uhr)

Der zweite Aufsteiger im Bunde, der TuS Kottenheim, darf ebenfalls mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit starten. Dabei hat die Fortuna mit dem Vorjahreszweiten Heimersheim direkt ein dickes Brett zu bohren. Beide Teams eint eine völlig misslungene Generalprobe im Kreispokal, denn sowohl Kottenheim (1:5 gegen Walporzheim) als auch die Gäste (1:2 gegen Mendig II) schieden bereits in der ersten Runde aus.

„Wie so manch andere Mannschaft, haben auch wir derzeit Probleme mit vielen Urlaubern. Da bei uns derzeit vor allem die erfahrenen Spieler fehlen, werden die ersten beiden Spieltage sehr anspruchsvoll“, erklärt TuS-Coach Robin Sager. Heimersheims Trainer Bekim Gerguri kämpft mit ähnlichen Problemen: „Unter anderem mit Ivan Bossauer fehlen uns noch wichtige Stützen, und überhaupt gab es im Sommer einige Abgänge zu verkraften. Die Mannschaft wird ein anderes Gesicht haben, wir müssen uns aber im Vergleich zum Kreispokal dringend steigern, wenn wir Erfolg haben wollen.“

SG Bad Breisig – SG Maifeld-Elztal (So., 15 Uhr)

Nach Jahren in der Bezirksliga hat es die SG Maifeld-Elztal erwischt und der Abstieg in die A-Klasse wurde Realität. Das Team von Trainer Daniel Fischer möchte sich mit einigen Neuzugängen und einem breiten Kader in den neuen Gefilden schnellstmöglich akklimatisieren. Zum Auftakt steht der Maifeld-SG jedoch eine enorm unangenehme Aufgabe in Bad Breisig bevor. „Wir treffen auf ein Team mit hoher individueller Qualität. Das wird gleich ein schweres Spiel, welches wir aber nach einer insgesamt ordentlichen Vorbereitung positiv gestalten wollen“, gibt Fischer zu Protokoll.

Bei den Hausherren muss Coach Jacques Daoud im ersten Spiel mit einem stark ausgedünnten Kader zurechtkommen: „Drei bis vier Verletzte und weitere noch im Urlaub, dennoch wollen wir gegen einen der Meisterschaftsfavoriten mit einem Erfolgserlebnis starten.“