Plaidt holt ersten Saisonsieg Aufsteiger Ahrtal schlägt Bad Bodendorf mit 4:0 Daniel Fischer 28.09.2026, 10:34 Uhr

i Die SG Westum (blaue Trikots) und der FC Plaidt (in grün) trennten sich 0:3 aus Sicht der Gastgeber. Martin Gausmann

Die Fußball-Kreisliga A5 bietet Spannung pur. Aufsteiger SG Ahrtal glänzt mit 4:0-Auswärtssieg. DJK Plaidt siegt erstmals. TuS Kottenheim erobert Tabellenspitze. Überraschungen und Top-Leistungen sorgen für Zündstoff.

Der achte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hatte abermals einiges zu bieten. Aufsteiger SG Ahrtal holte einen klaren Sieg beim SC Bad Bodendorf. Die SG Landskrone erwischte dagegen einen rabenschwarzen Tag und musste durch eine deutliche Heimniederlage gegen den SV Masburg die Tabellenführung an den TuS Kottenheim, der bei der SG Bad Breisig/Inter Sinzig den sechsten Sieg in Folge einfuhr, abgeben.







Artikel teilen

Artikel teilen