Die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich hat in der Fußball-Kreisliga A3 bereits am Mittwoch den ersten Punkt der Saison ergattert, am Sonntag komplettiert der Rest des Feldes den ersten Spieltag. Die Partie in Bad Ems wird erst um 18 Uhr angepfiffen.
Lesezeit 4 Minuten
Nachdem in der Fußball-Kreisliga A3 die SG Elbert/Horbach und die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich bereits am Mittwoch mit einem 2:2 vorgelegt haben, sind am Sonntag die übrigen zwölf Mannschaften im Kampf um Punkte gefragt.SV Diez-Freiendiez – FC Kosova Montabaur (So.