Der Siegeszug des BSC Güls in der Kreisliga A 4 geht weiter. Gegen den SC Vallendar gab es für den Aufsteiger den dritten Sieg im dritten Spiel.

Neben dem weiter ungeschlagenen Führungstrio der Fußball-Kreisliga A 4, dem BSC Güls, dem SV Reinhardt’s Elf und der SG Weißenthurm/Urmitz, hat sich am Wochenende die SG Rheinhöhen Dahlheim zum Derbysieger gegen die SG Bogel gekrönt.

BSC Güls – SC Vallendar 2:1 (0:0)

Der Aufsteiger BSC Güls mischt weiter die Liga auf und gewann auch sein drittes Spiel. Dabei sah der SC Vallendar, der durch einen Treffer von Yannis Rockenbach in Führung ging (61.), schon wie der sichere Sieger aus, ehe die Gülser in den Schlussminuten durch Tore von Niklas Pohl (86.) und Luca Fondel (90.+1) die Partie noch drehten.

i Milan Sasic sieht man derzeit häufig auf dem Gülser Sportplatz. Sein Sohn Zlatibor ist Sportlicher Leister beim BSC, und Vater Milan, der als Trainer die TuS Koblenz von der Oberliga in die 2. Bundesliga führte, schaut genau hin. Jörg Niebergall

„Wir haben das Momentum derzeit auf unserer Seite, drei Siege in Folge sind aber auch kein Zufall“, freute sich BSC-Coach Cihan Akkaya.

SG Rheindörfer – SV Reinhardt’s Elf 1:3 (0:3)

Die Reinhardt’s Elf kann ebenfalls noch eine blütenreine Weste vorweisen und setzte sich auch bei der SG Rheindörfer durch. Trotz der Tore von Manjano Gerhartz (6., 10.) und Enrico Köppen (30.) und der damit einhergehenden komfortablen Pausenführung tat sich die Reinhardt’s Elf gegen stark aufspielende Hausherren schwer. Der SG Rheindörfer konnte aber nur eine ihrer Chancen nutzen, der Anschlusstreffer von Michel Schmitz (90.+1) fiel jedoch viel zu spät. „Der Gegner war spielerisch besser, den Sieg haben wir unserer Effektivität in der ersten Halbzeit zu verdanken“, gestand Gästecoach Marcello Dreher Reinhardt.

FC Germania Metternich II – FC Horchheim 3:1 (3:0)

Wie schon in der Vorwoche gegen Niederwerth führte die Metternicher Reserve auch im Heimspiel gegen Aufsteiger Horchheim zur Pause mit 3:0. Nico Kolbe (3., 44.) und Kai-Niklas Mattes (38.) ebneten mit ihren Treffern den Germanen den Weg zum zweiten Saisonsieg. Den Gästen gelang zwar noch der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Yannick Seifert (52.), den Metternicher Heimsieg brachte man aber dadurch nicht mehr in Gefahr. „Erneut eine sehr reife und starke Leistung meiner Mannschaft“, lobte der Metternicher Trainer Dennis Thiele.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – FC Rot-Weiss Koblenz II 2:4 (1:1)

Erst in den Schlussminuten setzte sich die favorisierte Koblenzer Oberligareserve in Osterspai durch. Zuvor gingen die Rot-Weißen durch Dejan Mijackovic (31.) und Manuel Escher (46.) zwei Mal in Front, der FSV hatte aber in Person von Jonah Marx (37.) und Philipp Maier (58.) jeweils die richtige Antwort parat. Jakob Stracke (88.) und Christopher Kirchner (90.+2) schossen die Gäste allerdings zum Sieg. FSV-Coach Sebastian Weinand war trotz der späten Niederlage nicht unzufrieden und sagte: „Wenngleich das Ergebnis natürlich ärgerlich ist, war das spielerisch ein Fortschritt im Vergleich zu den ersten beiden Partien.“

SG Rheinhöhen Dahlheim – SG Bogel 2:1 (2:0)

253 Zuschauer bekamen auf dem Dachsenhausener Hartplatz ein waschechtes Derby zwischen der SG Rheinhöhen und der SG Bogel zu Gesicht. Acht Gelbe Karten und eine späte Gelb-Rote Karte aufseiten der Heimmannschaft untermauerten den hitzigen Charakter der Partie. Die Hausherren durften sich schlussendlich nach Toren von Leon Hamm (21.) und Lars Klinger (34.) über den Derbysieg freuen. Der SG Bogel gelang durch Jannik Schmidt (57.) lediglich der Anschlusstreffer. „Das Ergebnis geht so leider auch in Ordnung, da die SG Rheinhöhen den Kampf etwas besser angenommen hat“, urteilte Bogels Trainer Luca Maus.

SG Spay/Rhens – SG Weißenthurm/Urmitz 0:3 (0:1)

Während die SG Weißenthurm auch ihr drittes Saisonspiel gewinnen konnte und somit zusammen mit Güls und der Reinhardt’s Elf die Liga anführt, müssen die Kombinierten aus Rhens und Spay sowie deren Trainer Thomas Remark weiter auf die ersten Punkte der Saison warten. Martin Basauer (9.), Louis Hild (76.) und Sinan Kis (90.) trugen sich in die Torschützenliste ein, ganz so eindeutig, wie es das reine Ergebnis aussagt, waren die Kräfteverhältnisse aber nicht. „Weißenthurm hat aus wenigen Chancen viel gemacht, wir hingegen unsere Chancen nicht genutzt. Dennoch habe ich heute erstmals einige Dinge gesehen, die mir Hoffnung für die kommenden Spiele geben“, erklärte Remark.

TuS Niederberg – SV Niederwerth 1:1 (0:0)

Niederbergs Trainer Sascha Wirtz konnte sich nach dem Schlusspfiff überhaupt nicht mit dem Unentschieden anfreunden und ärgerte sich über zwei verschenkte Punkte: „Wir haben gegen einen tiefstehenden Gegner fast die gesamten 90 Minuten auf ein Tor gespielt. Eine schlechte Torchancenverwertung unsererseits, ein gut aufgelegter Gästetorhüter und eine Unachtsamkeit in der Defensive haben uns zwei Zähler gekostet.“ Tore: 1:0 Lukas Lewer (64.), 1:1 Tim Felber (84.).