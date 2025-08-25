Die Verhältnisse in der Kreisliga A3 könnten auch in dieser Saison wieder zugunsten der Westerwälder Mannschaften ausfallen. Die hoch gehandelten SG Horressen und SG Guckheim stehen an der Spitze, doch immerhin ein Rhein-Lahn-Vertreter hält Schritt.

Das 2:2 zwischen der SG Westerburg II und der SG Unterwesterwald im vorgezogenen Kellerduell der Kreisliga A3 wusste die SG Elbert/Horbach nicht für sich zu nutzen. Auch im Derby beim TuS Niederahr ging das Team von Christian Stera leer aus und ist unverändert ohne Punkt Tabellenletzter. An der Spitze bleibt die SG Horressen-Elgendorf, die allerdings wie die punktgleichen Teams der SG Altendiez und der SG Guckheim nicht über ein Remis hinaus kam.

SV Diez-Freiendiez - SG Horressen-Elgendorf 2:2 (2:1). In Diez musste der Aufsteiger aus Horressen seinen ersten Punktverlust hinnehmen. „Das war nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit ein mehr als glücklicher Punkt für uns. Über einen höheren Rückstand hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Aufgrund des klaren Chancenplus’ des Gegners hätte dieser den Sieg sicher verdient gehabt. Am Ende haben wir trotzdem alles versucht, um das Spiel noch ganz auf unsere Seite zu drehen. Das wäre des Guten aber dann auch zu viel gewesen“, zeigte sich SG-Trainer Niklas Wörsdörfer sportlich. Tore: 1:0, 2:0 Rudolf Zimbelmann (11., 23.), 2:1 Alexander Gombert (32.), 2:2 Steffen Decker (56.).

SG Altendiez/Gückingen - SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II 2:2 (0:0). Erneut musste Ahrbachs Reserve einen späten Ausgleich hinnehmen. Dementsprechend enttäuscht war Ahrbachs Trainer Janik Herz nach dem Abpfiff. „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, dann wurde es im zweiten Durchgang offensiver, und wir gingen in Führung“, berichtete er. „Leider tat uns der Platzverweis für den Gegner nicht gut. Wir wurden inkonsequenter in den Zweikämpfen. Durch einen sehr bitteren Elfmeter kassierten wir dann den Ausgleich. Wir müssen insgesamt einfach kaltschnäuziger werden.“ Tore: 0:1 Jannis Wyremblewsky (55., Foulelfmeter), 0:2 Niklas Klar (60.), 1:2 Yannick Altmann (68.), 2:2 Marcel Hannappel (90.+6, Foulelfmeter). Gelb-Rote Karte: Jacob Elias Richter (Diez) wegen wiederholten Meckerns (54.).

TuS Niederahr - SG Elbert/Horbach 3:1 (1:0). Die Heimelf revanchierte sich für die Niederlage im Kreispokal und siegte auf eigenem Platz souverän gegen das punktlose Schlusslicht. Dementsprechend zufrieden war TuS-Trainer Christian Kaiser: „Es war ein absolut verdienter Sieg. Die Gäste hatten insgesamt keine Chance.“ Durch den Sieg im Derby schob sich Niederahr auf den fünften Platz vor und sitzt nun gemeinsam mit der SG Hundsangen II (beide sechs Punkte) dem Spitzentrio im Nacken. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Jonas Pörtner (43., 56., 79.), 3:1 Jan Luca Buchholz (90.+1).

SG Birlenbach/Schönborn – SG Guckheim/Kölbingen 1:1 (1:1). Die Partie zwischen der SG Birlenbach/Schönborn und der SG Guckheim endete leistungsgerecht mit einem Unentschieden. Beide Mannschaften kamen zwar zu ihren Möglichkeiten, insgesamt war es jedoch kein hochklassiges Spiel. Guckheims Michael Jung zeigte sich nach Abpfiff wenig zufrieden und betonte, dass seine Mannschaft kein besonders gutes Spiel gemacht und spielerisch nicht viel geboten habe. Tore: 1:0 Alexander Leonardo Kolb (18., Eigentor), 1:1 Mourice Hammans (25.).

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II - SG Mühlbachtal Nastätten 3:1 (0:1). Hundsangens Bezirksliga-Reserve drehte einen Pausenrückstand und feierte am Ende einen Heimsieg. „Spielerisch haben wir leider nicht viel auf die Kette gebracht. Dementsprechend haben wir zurecht zurückgelegen. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns gefangen und mit dem nötigen Spielglück die Partie gedreht. Insgesamt war es ein Arbeitssieg“, fand Jannik Bendel, der Trainer des Staffelsiegers der Vorsaison. Tore: 0:1 Lenny Joel Saal (27.), 1:1 Fabian Meudt (57.), 2:1 Anton Altbrod (89.), 3:1 Leon Carlos Weber (90.+1).

TuS Burgschwalbach II – TuS Holzhausen 3:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Yahya Mohammadi (44., 46.), 2:1 Lukas Mifka (51.), 2:2 Jules Kornas (56.), 3:2 Paul Walter (87.).