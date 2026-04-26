Nächstes Weitefelder Statement Atzelgift zeigt Moral und steigt in die B-Klasse ab Désirée Rumpel 26.04.2026, 21:10 Uhr

i Körperstärke vorprgrammiert: Im Duell zwischen der SG Wallmenroth/Scheuerfeld (in Grau) und der SG Mittelhof/Niederhövels (in Blau) trafen zwei der zweikampfstärksten Teams der Liga aufeinander. Manfred Böhmer/balu

In der Kreisliga A1 dominierte Weitefeld mit einem 8:1-Sieg, während Atzelgift trotz Aufholjagd den Abstieg hinnehmen muss. Rennerod verspielt beinahe eine 3:0-Führung, Gebhardshain zeigt die schlechteste Rückrunden-Leistung.

In der Kreisliga A steht nun auch rein rechnerisch mit der SG Atzelgift/Nister der erste Absteiger fest und auch die SG Hammer Land hat nur noch die theoretische Möglichkeit auf ein weiteres Jahr in der A-Klasse. Die Sportfreunde Schönstein kamen beim Tabellenführer SG Weitefeld mit 8:1 unter die Räder und müssen in vier verbleibenden Partien einen Sechs-Punkte-Rückstand wettmachen, um nicht ebenfalls den Gang in die B-Klasse antreten zu ...







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