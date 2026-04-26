In der Kreisliga A1 dominierte Weitefeld mit einem 8:1-Sieg, während Atzelgift trotz Aufholjagd den Abstieg hinnehmen muss. Rennerod verspielt beinahe eine 3:0-Führung, Gebhardshain zeigt die schlechteste Rückrunden-Leistung.
Lesezeit 4 Minuten
In der Kreisliga A steht nun auch rein rechnerisch mit der SG Atzelgift/Nister der erste Absteiger fest und auch die SG Hammer Land hat nur noch die theoretische Möglichkeit auf ein weiteres Jahr in der A-Klasse. Die Sportfreunde Schönstein kamen beim Tabellenführer SG Weitefeld mit 8:1 unter die Räder und müssen in vier verbleibenden Partien einen Sechs-Punkte-Rückstand wettmachen, um nicht ebenfalls den Gang in die B-Klasse antreten zu ...