Die erste Entscheidung in der Fußball-Kreisliga A1 könnte am Sonntag fallen. Die SG Atzelgift muss gegen die SG Altenkirchen gewinnen, Alpenrod muss auswärts zum Team der Stunde. Weitefeld will den Vorsprung weiter bewahren.
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Im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A1 kann es am Wochenende zu der ersten Entscheidung kommen: Wenn die SG Atzelgift/Nister ihr Heimspiel gegen die SG Altenkirchen/Neitersen nicht gewinnt, muss sie nach einem Jahr im Kreisoberhaus den Gang in die B-Klasse antreten.