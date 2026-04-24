Kreisliga A1: 22. Spieltag Atzelgift ist gegen Altenkirchen zum Siegen verdammt Jona Heck

René Weiss 24.04.2026, 11:23 Uhr

i Die SG Atzelgift (in Grün) muss zu Hause gegen Altenkirchen gewinnen, um dem Abstieg fürs Erste zu entkommen. Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) brauchen dringend Punkte beim Tabellenführer in Weitefeld. Manfred Böhmer/balu

Die erste Entscheidung in der Fußball-Kreisliga A1 könnte am Sonntag fallen. Die SG Atzelgift muss gegen die SG Altenkirchen gewinnen, Alpenrod muss auswärts zum Team der Stunde. Weitefeld will den Vorsprung weiter bewahren.

﻿Im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A1 kann es am Wochenende zu der ersten Entscheidung kommen: Wenn die SG Atzelgift/Nister ihr Heimspiel gegen die SG Altenkirchen/Neitersen nicht gewinnt, muss sie nach einem Jahr im Kreisoberhaus den Gang in die B-Klasse antreten.







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