Die Fußball-Kreisliga A 4 und der VfR Koblenz mit Ilias Atzamidis an der Seitenlinie gehören untrennbar zusammen. Doch mindestens eine der beiden Konstanten wird es ab der kommenden Saison nicht mehr geben: Der VfR steht kurz vor dem Abstieg, und Atzamidis wird nach der Saison als Trainer zurücktreten. Um eine Chance auf den Klassenverbleib zu wahren, benötigen die Karthäuser am Sonntag ab 12.15 Uhr im Auswärtsspiel beim FC Metternich II einen Sieg.

„Ich bin gestern vor die Mannschaft getreten und habe meinen Rücktritt bekannt gegeben. Ich bin gesundheitlich einfach nicht fit, ich brauche Zeit für mich selbst.“

Ilias Atzamidis, Trainer des VfR Koblenz

„Ich bin gestern vor die Mannschaft getreten und habe meinen Rücktritt bekannt gegeben. Ich bin gesundheitlich einfach nicht fit, ich brauche Zeit für mich selbst“, begründet Atzamidis seine Entscheidung und führt aus: „Ich mache das jetzt seit 17 Jahren, und ich würde meinen Vertrag sofort um zehn Jahre verlängern, wenn es mir gut gehen würde.“ Nachdem der VfR die vergangenen acht Saisons immer in der oberen Tabellenhälfte der Kreisliga A beendet hatte, stand dieses Jahr ein Umbruch an, da mehrere Leistungsträger den Verein verlassen haben. „Wir wussten, dass es schwer wird. Wir haben viele junge Spieler, die Zeit brauchen“, erklärt Atzamidis.

Auch wenn er den Klassenverbleib noch nicht abschreiben will, schätzt der VfR-Coach die Chancen seines Teams eher gering ein: „Die Saison läuft für uns bisher extrem bitter. Die Jungs machen Fehler, was völlig normal ist, und das sieht man in der Tabelle. Wir stehen zu Recht da unten.“

Metternich II: Ohne Spieler aus der Ersten klappt’s besser

Favorit ist daher am Sonntag der FC Metternich II, der zuletzt starke Leistungen gegen den FC Urbar (1:1) und den SV Reinhardt's Elf (5:3) zeigte. Trainer Dennis Thiele hat eine Theorie, was hinter den jüngsten Erfolgen steckt: „Seit zwei Spielen dürfen wir keine Spieler der Ersten mehr einsetzen, und vielleicht wächst dadurch das Teamgefüge besser zusammen. Wir haben eine positive Teamchemie, jeder setzt sich ein und läuft für den anderen. Ein 0:2 gegen die Reinhardt's Elf hätten wir im Laufe der Saison nicht zu unseren Gunsten gedreht.“

Mit Blick auf Sonntag weiß Thiele, dass Spiele gegen abstiegsgefährdete Teams immer eine besondere Herausforderung sind: „Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und dürfen uns nicht von ihrer Nervosität anstecken lassen. Wir müssen mit einer kämpferisch guten Leistung dem Spiel unseren Stempel aufdrücken.“

Niklas Hunold soll Rot-Weiss II zum Titel führen

Auch an anderer Stelle gab es in dieser Woche eine Änderung auf der Trainerposition. Nachdem der FC Rot-Weiss Koblenz II durch die überraschende 0:3 (0:3)-Niederlage gegen die SG Rheindörfer an der Tabellenspitze unerwartet unter Druck geraten ist, zogen die Verantwortlichen Konsequenzen. Um der Mannschaft einen Funken im nunmehr engen Meisterschaftsrennen zu geben, wurde Trainer Josef Ivanovic für die letzten beiden Saisonspiele beurlaubt. Für das anstehende Heimspiel gegen den TuS Niederberg heute Abend ab 20.30 Uhr wird voraussichtlich der bisherige Co-Trainer Niklas Hunold an der Seitenlinie stehen.