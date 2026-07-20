Kreis Hunsrück/Mosel Arbeitstagungen in Gevenich, Bad Salzig und Sohren Michael Bongard 20.07.2026, 13:21 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Die Arbeitstagungen des Kreises Hunsrück/Mosel stehen am 23. Juli in Gevenich und Bad Salzig sowie am 24. Juli in Sohren an. Mit dabei sind durch den kreisübergreifenden Spielbetrieb dann auch Teams aus den Kreisen Mosel, Rhein/Ahr und Koblenz.

Der Fußballkreis Hunsrück/Mosel „unterhält“ in der kommenden Saison folgenden Staffeln: die Kreisliga A 6, die Kreisligen B 8 und B 9 (Staffelleiter jeweils Michael Melzer) sowie die Kreisligen C 13 und 14 (Staffelleiter Hans-Jürgen Diel). Die Meisterschaftssaison beginnt in den Kreisligen im Rheinland am Wochenende 8,/9.







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