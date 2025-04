Nachdem es auch gegen die SG Rheindörfer nichts wurde mit dem ersehnten Heimsieg, gehen bei der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in der Kreisliga A4 die Blicke nach unten.

Nichts wurde es mit dem angepeilten Dreier für die Kicker der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, die nach der mageren Punkteteilung mit der SG Rheindörfer im Kampf um einen Platz in der sorgenfreien Zone der Kreisliga A4 weiter auf der Stelle treten.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – SG Rheindörfer 1:1 (0:1). „Wir hatten uns zwar viel vorgenommen, verpennten aber die erste Halbzeit geradezu“, blickte FSV-Coach Sebastian Weinand auf schwache erste 45 Minuten zurück. „Bei uns ist nach der Winterpause weiter reichlich Sand im Getriebe.“ So musste die FSV am Ende froh sein, dass es überhaupt einen Zähler gab, denn die Gäste setzten in der Schlussphase einen Ball auf die Latte des von Max Maibach gehüteten Kastens und waren da dem Sieg näher.

„Der Abstand nach unten ist immerhin geblieben.“

Sebastian Weinand war letztlich froh über das Remis.

„Der Abstand nach unten ist immerhin geblieben“, hatten Weinand und Co. wenigstens das Minimalziel erreicht. Schiedsrichter: André Ackermann. Tore: 0:1 Fabian Ahlfeld (28., Foulelfmeter), 1:1 Antony Henrykowski (65.). Zuschauer: 85.