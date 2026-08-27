Der vierte Spieltag in der Kreisliga A3 hat es aus Westerwälder Sicht in sich. Die Ex-Bezirksligisten FC Kosova und SG Herschbach treffen aufeinander, zudem steigt das Derby zwischen Ahrbach und Elbert. Weiter marschieren will Primus TuS Niederahr.
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Am vierten Spieltag der Kreisliga A3 treffen die beiden schwächelnden Bezirksliga-Absteiger FC Kosova Montabaur und SG Herschbach aufeinander. Die SG Ahrbach hofft, dass im Derby gegen die SG Elbert der Knoten platzt, während der TuS Niederahr die Tabellenführung festigen will.