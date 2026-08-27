WW-Teams mit Höhen und Tiefen
Angeschlagene Bezirksliga-Absteiger auf Formsuche
David Röhrig (vorne) hat in seiner Fußballerlaufbahn schon einiges erlebt. Jetzt sorgt er in der ersten Mannschaft des TuS Niede
David Röhrig (vorne) hat in seiner Fußballerlaufbahn schon einiges erlebt. Jetzt sorgt er in der ersten Mannschaft des TuS Niederahr mit seinem ausgeprägten Torriecher für Gefahr im gegnerischen Strafraum. Hier wird er eng bewacht von Hundsangens David Paul.
Andreas Hergenhahn

Der vierte Spieltag in der Kreisliga A3 hat es aus Westerwälder Sicht in sich. Die Ex-Bezirksligisten FC Kosova und SG Herschbach treffen aufeinander, zudem steigt das Derby zwischen Ahrbach und Elbert. Weiter marschieren will Primus TuS Niederahr.

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Am vierten Spieltag der Kreisliga A3 treffen die beiden schwächelnden Bezirksliga-Absteiger FC Kosova Montabaur und SG Herschbach aufeinander. Die SG Ahrbach hofft, dass im Derby gegen die SG Elbert der Knoten platzt, während der TuS Niederahr die Tabellenführung festigen will.
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