Das Rhein-Lahn-Sextett belegt in der Fußball-Kreisliga A3 vor Wiederaufnahme der Punktrunde die Plätze 5 bis 7 sowie 9 bis 11. Der Fokus liegt im Frühjahr somit eher auf dem Kampf um den Verbleib im Kreis-Oberhaus.
Lesezeit 4 Minuten
Genug getestet und trainiert, es wird wieder höchste Zeit für den Kampf um Meisterschaftspunkte. In der Fußball-Kreisliga A3 hoffen die Teams nach der Winterpause allesamt gut aus den Startlöchern zu kommen. Bis auf die vorgezogene Partie in Guckheim wird auf sämtlichen anderen Schauplätzen am Sonntag gekickt.