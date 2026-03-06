Fußball-Kreisliga A3 Andreas Müller spricht von klassischem 6-Punkte-Spiel Stefan Nink 06.03.2026, 11:14 Uhr

i Gekonnt stoppt hier Birlenbachs Leonard Ulges eine Flanke mit der Brust, wobei ihm Guckheims Jannik Plag entschieden zuviel Platz lässt. Am späten Samstagnachmittag treffen beide Teams erneut aufeinander. Andreas Hergenhahn

Das Rhein-Lahn-Sextett belegt in der Fußball-Kreisliga A3 vor Wiederaufnahme der Punktrunde die Plätze 5 bis 7 sowie 9 bis 11. Der Fokus liegt im Frühjahr somit eher auf dem Kampf um den Verbleib im Kreis-Oberhaus.

Genug getestet und trainiert, es wird wieder höchste Zeit für den Kampf um Meisterschaftspunkte. In der Fußball-Kreisliga A3 hoffen die Teams nach der Winterpause allesamt gut aus den Startlöchern zu kommen. Bis auf die vorgezogene Partie in Guckheim wird auf sämtlichen anderen Schauplätzen am Sonntag gekickt.







