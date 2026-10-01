Rückt in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A das Feld der Spitzenmannschaften noch enger zusammen? Das könnte passieren, denn die vier Erstplatzierten sind ausnahmslos auf fremden Plätzen im Einsatz und laufen Gefahr Federn lassen zu müssen.
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Mit zwei Flutlicht-Spielen wird bereits am Freitag der 9. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A3 eingeläutet. Die restlichen fünf Begegnungen sind für Sonntagnachmittag terminiert.
„Wer die bessere Einstellung und den größeren Willen zeigt, wird als Sieger vom Platz gehen.