Freitag-Derbys unter Flutlicht
An Kirmes bedarf es keiner besonderen Motivation
Während Daniel Wiediker (weiße Hose) mit dem SV Diez-Freiendiez schon am Freitag auf der Gückinger Kirmes aufkreuzt, ist Louis F
Während Daniel Wiediker (weiße Hose) mit dem SV Diez-Freiendiez schon am Freitag auf der Gückinger Kirmes aufkreuzt, ist Louis Fabian Lotz mit Primus SG Elbert am sonntag in der Bad Emser Silberau gefordert.
Andreas Hergenhahn

Rückt in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A das Feld der Spitzenmannschaften noch enger zusammen? Das könnte passieren, denn die vier Erstplatzierten sind ausnahmslos auf fremden Plätzen im Einsatz und laufen Gefahr Federn  lassen zu müssen.

Lesezeit 4 Minuten
Mit zwei Flutlicht-Spielen wird bereits am Freitag der 9. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A3 eingeläutet. Die restlichen fünf Begegnungen sind für Sonntagnachmittag terminiert.
„Wer die bessere Einstellung und den größeren Willen zeigt, wird als Sieger vom Platz gehen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport