Der TuS Niederahr hat mit dem deutlichen 5:0-Sieg am Burgschwalbacher Märchenwald die Tabellenführung in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A übernommen.

Nach deutlichen Heimniederlagen stecken die Zweite der TuS Burgschwalbach und der SV Diez-Freiendiez zunächst in der Roten Zone der Fußball-Kreisliga A3 fest. Als Vierter ist die neben der SG Horressen als einzige Mannschaft noch immer ungeschlagene SG Altendiez/Gückingen der Rhein-Lahn-Hecht im Teich der Karpfen aus dem Westerwald.

SG Guckheim/Kölbingen – SG Unterwesterwald 6:1 (3:0). Der Aufsteiger aus Niedererbach, Dreikirchen, Görgeshausen und Nomborn konnte den Guckheimern nicht ins Kirmesbier spucken und behält die Rote Laterne. Schiedsrichter: Daniel Baranowski. Tore: 1:0 Alexander Kolb (5.), 2:0, 3:0 beide Robin Krick (7., 33.), 4:0 Alexander Kolb (49.), 5 :0 Robin Krick (78.), 6:0 Ben Jeuk (85.), 6:1 Fabio Bendel (88.). Zuschauer: 200.

TuS Burgschwalbach II – TuS Niederahr 0:5 (0:2). Das Ergebnis am Märchenwald täuscht auf den ersten Blick. „Wir waren eigentlich gut im Spiel, haben uns aber durch individuelle Fehler selbst bestraft und die Niederahrer zum Toreschießen eingeladen“, so TuS-Trainer Andreas Müller. „Die Enttäuschung ist groß, denn heute war definitiv mehr drin.“ Niederahrs Coach Christian Kaiser sagte. „Wir haben heute nicht unsere beste Leistung gezeigt. Dennoch waren wir durchweg die dominante Mannschaft und haben verdient gewonnen. Wir sind sehr zufrieden über die Tabellenführung, aber es ist definitiv noch Luft nach oben.“ Schiedsrichter: Frank Klapper. Tore: 0:1, 0:2 beide Noah Kachler (4., 22.), 0:3 Felix Fein (58.), 0:4 Jonas Pörtner (70.), 0:5 Noah Kachler (83.). Zuschauer: 50.

SG Birlenbach/Schönborn – SG Mühlbachtal 1:1 (0:1). Hoch her ging’s auf dem Waldsportplatz besonders nach dem Abpfiff. Während Chris-Jannick Dietrich wohl zu seinem Selbstschutz nichts sagen wollte, resümierte Mühlbachtals Tobias Göbel: „Leider waren wir wieder nicht in der Lage, ein Spiel in Überzahl über die Zeit zu bringen. Somit müssen wir mit dem einen Punkt leben.“ Schiedsrichter: Philipp Renger. Tore: 0:1 Johannes Bräutigam (30., Foulelfmeter), 1:1 Leonard Ulges (81.). Rote Karten: Hanno Schneebeck (SG BS; 60.), Nick Weimer, Chris-Jannik Dietrich, Oghuzan Cinar (alle SG BS; nach dem Abpfiff). Zuschauer: 90.

SV Diez-Freiendiez – SG Elbert/Horbach 1:4 (1:2). Die SG scheint so langsam in Fahrt zu kommen. Der Dreier am Wirt war hochverdient. „Wir mussten nahezu unsere komplette Offensive ersetzen und waren so chancenlos“, so SV-Trainer Serkan Akcakaya. Spätestens nach dem Doppelpack gleich nach Wiederbeginn waren die Diezer Hoffnungen auf ein Happy End auf den Nullpunkt gesunken. Akcakaya: „Die Sache war früh entschieden.“ Elberts Trainer Christian Stera bilanzierte: „Wir waren von Beginn an im Spiel, haben die Zweikämpfe angenommen und waren auch fußballerisch klar überlegen. Einzig die Chancenverwertung können wir uns ankreiden – da hätten wir noch deutlicher gewinnen können.“ Schiedsrichter: Ferdinand Horlacher. Tore: 0:1 Mario Schaaf (7.), 0:2 Simon Schmidt (15.), 1:2 Daniel Wiediker (26., Elfmeter), 1:3 Raphael Klinke (46.), 1:4 Nico Rios Jimenez (48.). Zuschauer: 60.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Horressen-Elgendorf 0:5 (0:2). Klare Sache in Gemünden: Die Elf von Niklas Wörsdörfer ließ gegen die Bezirksliga-Reserve nichts anbrennen und verbuchte den dritten Dreier der laufenden Runde. Schiedsrichter: Nicolai Nill. Tore: 0:1 Steffen Decker (30.), 0:2 Jonathan Quirmbach (33.), 0.3, 0:4 beide Yannik Ehard (53., 59.), 0:5 Christian Spanger (63.). Zuschauer: 70.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II 1:2 (1:1). Im Duell der benachbarten Bezirksliga-Reserven sorgte die Elf aus Ruppach-Goldhausen, Heiligenroth und Girod in Weroth für eine faustdicke Überraschung und feierte ihren ersten Dreier in der A-Klasse. Schiedsrichter: Ian Stephan. Tore: 1:0 Lennox Jess (10.), 1:1 Niklas Klar (12.), 1:2 Jona Muth (70.). Zuschauer: 60.