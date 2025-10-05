Schönstein mit starkem Remis Altenkirchen zeigt Atzelgift die Grenzen auf Jens Kötting 05.10.2025, 21:35 Uhr

i Furkan Cifci (in Rot) und seine SG Altenkirchen gewannen deutlich im Heimspiel gegen Melvin Seifer (in Grün) und die SG Atzelgift/Nister. Jürgen Augst/byJogi

In der Fußball-Kreisliga A1 spielt der Spitzenreiter SG Weitefeld zum zweiten Mal in Folge Remis, Wallmenroth kommt durch den Last-Minute-Sieg gegen Mittelhof näher ran. Das Spiel zwischen Wissen und Rennerod wurde verschoben.

In der Fußball-Kreisliga A1 wurde das Spiel zwischen dem VfB Wissen II und der SG Rennerod kurzfristig in den November verschoben. Die zwölf übrigen Teams standen sich am neunten Spieltag gegenüber. Wallmenroth feiert einen Last-Minute-Sieg in Mittelhof, Altenkirchen siegt deutlich im Duell gegen Atzelgift.







