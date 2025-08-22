In der Fußball-Kreisliga A1 peilt die Rheinlandliga-Reserve des VfB Wissen auf heimischem Platz den ersten Dreier an. Der Gegner aus Atzelgift und Nister will genauso die ersten Punkte der Saison einfahren wie der VfB Niederdreisbach und die SG Altenkirchen/Neitersen. Für Gebhardshains Trainer Heiko Schnabel kommt es zum Wiedersehen mit seinem alten Team aus Weitefeld.

SG Altenkirchen/Neitersen – SG Mittelhof/Niederhövels (Sonntag, 15 Uhr). Ist das das Erfolgserlebnis, das die SG Altenkirchen/Neitersen herbeigesehnt hat? Am Mittwoch fuhr der Bezirksliga-Absteiger im Kreispokal gegen den VfB Niederdreisbach seinen ersten Pflichtspielsieg der Saison ein. Zuvor hatte es in der Liga nicht nur zweimal keine Punkte, sondern auch keine Tore gegeben. Auch die Gäste warten noch auf ihren ersten Ligasieg. Gegen die Sportfreunde Schönstein (2:2) und die SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt (1:2) hatte sich Trainer Michael Trautmann insgeheim mehr ausgerechnet. Die Partie auf der Glockenspitze wird eine Premiere sein. In einem Ligaspiel sind beide Teams noch nie aufeinandergetroffen.

VfB Niederdreisbach – SG Wallmenroth/Scheuerfeld (Sonntag, 15 Uhr). Vieles von dem, was sich ein Trainer wünscht, ist in Niederdreisbach vorhanden. Zusammenhalt, Glaube und Zuversicht, die aus einer guten Vorbereitung heraus resultieren. Nur die Punkte fehlen dem VfB nach den beiden Liga-Niederlagen gegen den SV Niederfischbach (2:3) und die SG Gebhardshainer Land/Steineroth (1:3), zu denen sich auch noch das Ausscheiden im Rheinlandpokal (1:3 gegen den FC Borussia Niederroßbach) und am Mittwoch im Kreispokal (0:2 gegen die SG Altenkirchen/Neitersen) gesellen. „Aber auf unserem Hartplatz ist immer etwas möglich. Jetzt haben wir zweimal hintereinander die Möglichkeit, dort zu spielen. Darauf freuen wir uns. Auch wenn Wallmenroth am Sonntag der Favorit sein wird, bin ich davon überzeugt, dass wir etwas holen können“, so Niederdreisbachs Trainer Heiko Schnell. „Wir müssen uns einfach einmal für die Arbeit, die wir in den vergangenen Wochen in der Vorbereitung geleistet haben, belohnen.“

Bezirksliga-Absteiger Wallmenroth ist hingegen optimal in die Saison gestartet. „Gegen Altenkirchen haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt“, blickt Trainer Florian Kempf zurück. „Allerdings haben wir jetzt eine ganz andere Aufgabe vor der Brust. Auswärts auf dem Hartplatz gegen eine noch sieglose Mannschaft – das wird ein ganz heißer Tanz. Wenn wir es schaffen, unser Spiel in Niederdreisbach umzusetzen, können wir auch dort etwas mitnehmen.“

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken – SG Gebhardshainer Land Steineroth (Sonntag, 15 Uhr). Zwei Jahre lang war Heiko Schnabel Co-Trainer, anschließend ein Jahr lang Cheftrainer der SG Weitefeld, ehe sich die Wege vor knapp zwei Jahren trennten. Nun freut sich der 40-Jährige, am Sonntag in Friedewald auf einige seiner ehemaligen Spieler zu treffen. „Wer hätte gedacht, dass wir gegen Weitefeld einmal ein Ligaspiel bestreiten? Das wird ein weiteres Highlight für uns“, sagt der Übungsleiter des A-Klasse-Rückkehrers, der sich mit drei Punkten aus dem Spiel gegen Niederdreisbach voll im Soll befindet. „Unsere Lauffreudigkeit stimmt – und die Mannschaft ist bereit zu leiden. Besser werden muss nur unsere Chancenverwertung. Man kann nicht davon ausgehen, dass wir in jedem Spiel acht, neun Möglichkeiten bekommen“, so Schnabel. Gegen ein Spitzenteam wie Weitefeld ist das eher unwahrscheinlich. Die Gastgeber sind mit sechs Zählern prima aus den Startlöchern gekommen. „Gegen Gebhardshain erwartet uns jetzt ein anderes Spiel als gegen Niederfischbach. Unser Gegner wird mit einer ordentlichen Portion Motivation zu uns kommen“, ist sich Weitefelds Trainer Stefan Häßler sicher.

i Heiko Schnabel, Trainer der SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg, trifft auf seinen ehemaligen Verein. Manfred Böhmer

SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain – SV Niederfischbach (Sonntag, 15 Uhr). Auch wenn David Quandel die Renneroder vor der Saison verlassen hat, hat der Angriff der Gastgeber an den ersten zwei Spieltagen direkt abgeliefert. Zwölf Treffer (und kein Gegentor) sind ein erstes Statement. „Für Rennerods Gegner ist es auf den ersten Blick vielleicht gut, dass Quandel weg ist. Aber es ist jetzt so, dass andere Spieler mehr Verantwortung übernehmen“, schlussfolgert Niederfischbachs Trainer Tobias Hirth vor dem Spitzenspiel, in dem die „Adler“ wieder konzentrierter auf den Platz gehen wollen als bei der 3:4-Niederlage gegen die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken. „Wir haben eigentlich vernünftig verteidigt und uns kaum überspielen lassen. Die Gegentore haben wir dann gefühlt selbst gemacht. Ich denke, das ist eine Kopfsache, die wir jetzt beheben wollen“, mutmaßt Hirth.

Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg spürt, dass die vier Siege aus den jüngsten Spielen seinem Team guttun. „Dieses Gefühl wollen wir mitnehmen, um mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen aufzutreten und nachzulegen.“ Boddenberg zählt Niederfischbach zu den Top-Favoriten der Liga.

VfB Wissen II – SG Atzelgift/Nister (Sonntag, 15 Uhr). Der VfB Wissen II ist mit einem Punkt nach zwei Spielen in die Saison gestartet. „Das haben wir uns natürlich anders erhofft und vorgestellt. Zudem kommen jetzt noch zwei längerfristig verletzte Spieler hinzu“, erklärt Wissens Trainer Emre Bayram. „Das Pokalspiel in Betzdorf hat uns aber gutgetan, weil wir gesehen haben, dass wir durchaus in der Lage sind, guten Fußball zu spielen“, weiß er einzuschätzen. Mit Atzelgift kommt ein zweikampfstarkes Team nach Wissen. „Wir müssen deutlich mehr leisten als die letzten zwei Wochen. Wir wollen zu Hause unbedingt den ersten Sieg einfahren. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns Schritt für Schritt stabilisieren“, so Bayram. Sein Gegenüber Jörg Mockenhaupt spricht im Vorfeld der Partie von einem harten Auswärtsspiel. „Wir sind noch dabei, uns an die Klasse zu gewöhnen. Unser Auftaktprogramm ist für einen Aufsteiger nicht einfach. Wir fahren dennoch recht optimistisch nach Wissen“, sagt er.

i Der VfB Wissen II (in Weiß Simon Ebach) will gegen den Aufsteiger aus Atzelgift den ersten Dreier der Saison einfahren. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Sportfreunde Schönstein – SSV Weyerbusch (Sonntag, 15 Uhr). Unentschieden gegen die SG Mittelhof/Niederhövels und die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau, dazu der Sieg im Kreispokalspiel gegen die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken – die ersten Saisonwochen verlaufen bestens bei den Sportfreunden Schönstein. Dementsprechend sagt Spielertrainer Marcus Meyer: „Ich bin mit den bisherigen Spielen sehr zufrieden. Es wird wieder ein schweres Spiel, aber wir werden alles geben, um weiter Punkte einzufahren.“ Die Gäste aus Weyerbusch haben mit dem 0:8-Auftakt gegen die SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain offensichtlich einen Schuss vor den Bug benötigt. Denn eine Woche später trat der Aufsteiger bei seinem 4:0-Heimsieg gegen den VfB Wissen II ganz anders auf. „Wir haben eine geschlossene Teamleistung gezeigt und unsere PS auf die Straße gebracht. Unser Gesicht aus diesem Heimspiel wollen wir jetzt auch auswärts zeigen“, erklärt SSV-Trainer Stefan Bischoff. Bei den Sportfreunden Ingelbach (1:2 nach Verlängerung) ging im Pokal auch das zweite Pflichtspiel der Saison in der Fremde verloren. Aus dieser Begegnung stammt auch die Rotsperre gegen Leon Katschek.

SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau (Sonntag, 15 Uhr). Die Saison ist noch jung, und trotzdem sind die Rollen, in denen sich die SG Hammer Land und Bezirksliga-Absteiger Alpenrod zum jetzigen Zeitpunkt befinden, vermeintlich vertauscht. „In den ersten beiden Spielen sechs Punkte zu holen, ist für uns ein absoluter Traumstart. Da muss ich meinen Jungs ein Kompliment machen. Sie haben sich die Punkte hart erkämpft“, freut sich Trainer Hans-Josef Held. Weiter hält das Verletzungspech an: Momentan fehlen Held sechs Stammspieler, was dem ohnehin kleinen Kader nicht guttut. „Aber die Jungs, die das kompensieren müssen, stehen parat und machen das verdammt gut“, so Held, der Gegner Alpenrod zum engen Kreis der Aufstiegsfavoriten zählt. „Da werden wir 120 Prozent geben müssen, um etwas Zählbares bei uns zu behalten. Aber wir haben im Hammerland tolle „Ultras“. Die werden den Kessel ordentlich anheizen, was uns die zusätzlichen Prozente liefert“, baut Held auf den Heimvorteil.

Davor zeigt auch Gästecoach Björn Hellinghausen Respekt. „In Bruchertseifen werden wir auf einen robusten Gegner treffen, der nach den Auftaktsiegen sicherlich mit breiter Brust auftreten wird.“ Durch die Rückkehr von Kevin Falk nach verbüßter Sperre sowie Neuzugang Jannik Schumann ist Alpenrod personell besser aufgestellt als vor einer Woche. „Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen“, kündigt Hellinghausen an.