Hatterts große Personalsorgen Alpenrod wittert die Chance, den Abstand zu verringern Moritz Hannappel 02.10.2026, 10:00 Uhr

i Sieben Stammspieler fehlen dem SSV Hattert (in Blau mit Kapitän Jan Philipp Orthey) derzeit im Aufgebot. Nach der 1:2-Derbyniederlage bei der SG Alpenrod (in Weiß und mit Torwart Jakob Bach) empfängt der SSV den VfB Niederdreisbach. Alpenrod spielt in Niederfischbach. Volker Horz

In der Fußball-Kreisliga A1 wollen allen voran die Teams aus Gebhardshain und Alpenrod ein anderes, ihr „wahres“ Gesicht zeigen. Das Gesicht von letzter Woche will dagegen der SSV Weyerbsuch sicherlich behalten. Es geht eng zu in der Klasse.

Es geht eng zu in der Fußball-Kreisliga A1. Vor dem Spieltag trennen den Vierten (Alpenrod) und den 13. (Herdorf) lediglich sieben Punkte. So wittern viele Mannschaften die Chancen, sich weiter nach oben zu spielen und sich vor allem nach unten ein größeres Puffer anzulegen.







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