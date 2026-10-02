In der Fußball-Kreisliga A1 wollen allen voran die Teams aus Gebhardshain und Alpenrod ein anderes, ihr „wahres“ Gesicht zeigen. Das Gesicht von letzter Woche will dagegen der SSV Weyerbsuch sicherlich behalten. Es geht eng zu in der Klasse.
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Es geht eng zu in der Fußball-Kreisliga A1. Vor dem Spieltag trennen den Vierten (Alpenrod) und den 13. (Herdorf) lediglich sieben Punkte. So wittern viele Mannschaften die Chancen, sich weiter nach oben zu spielen und sich vor allem nach unten ein größeres Puffer anzulegen.