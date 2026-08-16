Kreisliga A1: Samstags-Spiele Alpenrod und Altenkirchen liefern sich Torfestival Jens Kötting 16.08.2026, 11:58 Uhr

i Eine umkämpfte und gute Partie sahen die Zuschauer beim Spiel zwischen dem VfB Niederdreisbach (in Schwarz) und der SG Gebhardshainer Land (in Blau). Manfred Böhmer/balu

Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 fand zur Hälfte bereits am Samstag statt. Weyerbusch und Wissen II bleiben weiter ohne Punkt, das Topspiel entwickelte sich zu einer dramatischen Partie.

﻿Der zweite Spieltag der Kreisliga A1 fand zur Hälfte bereits am Samstag statt. Weyerbusch und Wissen II stehen weiterhin ohne Punktgewinn da, das Topspiel zwischen Alpenrod und Altenkirchen entwickelte sich zu einem echten Torfestival. SG Westerburg/Gemünden/ Willmenrod II – SSV Weyerbusch 3:1 (3:0).







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