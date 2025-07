Werner Mannebach hat keine Lust auf Understatement. „Wir müssen uns auch einmal vom Ziel Klassenverbleib lösen. Eine einstellige Platzierung sollte möglich sein“, sagt der Trainer der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach. Als Fünfter von 2024/25 kommt dieser Anspruch nicht von ungefähr, zumal sich die Kombinierten gut verstärkt haben. Vor allem von der Verpflichtung Julian Hüngsbergs kann man sich etwas versprechen.

Thomas Krüger kehrt mit 43 Jahren „topfit“ zurück

Der Ex-Vettelschoßer baut in Niederbreitbach und wird dem Team ab Ende September helfen. Zu den Wechseln mit einer besonderen Geschichte zählt der von Thomas Krüger, der vor acht Jahren für den HSV Neuwied zuletzt auf dem Platz stand, jetzt aber mit 43 Jahren noch einmal aus dem Fußball-Ruhestand zurückkehrt und zu seinem Ex-Verein zurückkehrt. „Er ist nach wie vor topfit“, berichtet Mannebach, der nicht nur in der Punkte-, sondern auch in der Fairnesstabelle nicht unten drin stehen will. „Wir kassieren zu viele Gelbe Karten für Undiszipliniertheiten. Das wollen wir ändern.“