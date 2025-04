Die Geschichten des 20. Spieltags in der Fußball-Kreisliga A2 sind erzählt. Die Top-Drei der Liga erzielten zusammen 16 Tore und spielten allesamt zu Null.

Der Tabellenführer SV Windhagen hat eine Woche nach dem 10:0 gegen Niederbreitbach beim 8:0 gegen den SV Ataspor Unkel den nächsten Kantersieg gefeiert. Doch die Verfolger SG Vettelschoß/St. Katharinen und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach lassen sich nicht abschütteln und gewannen ihre Heimspiele am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 jeweils mit 4:0. Ein Einstand nach Maß gelang dem neuen Puderbacher Trainer Marc Odink mit dem 4:1-Heimsieg im Kellerduell gegen die SG Haiderbach. Den spektakulärsten Spielverlauf erlebten zweifellos die Zuschauer in Fernthal, wo die gastgebende DJK bis zur 87. Minute mit 3:0 führte, ehe die Gäste aus Rheinbrohl innerhalb von fünf Minuten zum Ausgleich kamen und am Ende dennoch mit leeren Händen da standen.

SV Ataspor Unkel – SV Windhagen 0:8 (0:3). Der SV Ataspor Unkel war in einer fairen Begegnung chancenlos gegen den Tabellenführer. „Das Ergebnis spricht für sich, mehr braucht man nicht dazu sagen“, fasste sich Julian Stahl, der sportliche Leiter der Unkeler, kurz. Tore: 0:1 Dongyeon Yoo (11.), 0:2 Muhammet Bayraktar (16.), 0:3 Can Sülzen (45.+3), 0:4 Bayran Cesar Kasir Fernandez (65., Eigentor), 0:5 Jaden Steinfatt (78.), 0:6 Philipp Vogt (80.), 0:7 Jaden Steinfatt (83.), 0:8 Oguzhan Dagdelen (90.). Zuschauer: 100.

SG DJK Neustadt-Fernthal – FV Rheinbrohl 4:3 (2:0). Nach einer starken ersten Hälfte führte die Platzelf verdient. „Wir hätten auch das 3:0 oder 4:0 machen können. Nach dem frühen Tor nach Wiederanpfiff haben wir in der zweiten Halbzeit tiefer gestanden und gut verteidigt. In der Schlussphase haben wir nach einigen verletzungsbedingten Wechseln die Ordnung verloren. Glücklicherweise hatten wir nach dem 3:3 noch einen Konter, der zum Elfmeter geführt hat. Das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Insgesamt war der Sieg verdient nach einer spielerisch guten ersten und einer kämpferisch guten zweiten Halbzeit“, war der DJK-Coach Peter Pohlen erleichtert. Tore: 1:0 Dominik Ley (14., Foulelfmeter), 2:0 Julien Pohlen (30.), 3:0 Lukas Büllesbach (48.), 3:1 Yannik Stutzke (87., Foulelfmeter), 3:2 Lukas Muders (89.), 3:3 Djibril Diallo (90.+2), 4:3 Dominik Ley (90.+5, Foulelfmeter). Zuschauer: 150.

SC Bendorf-Sayn – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth 0:3 (0:2). Der Bendorfer Trainer Lars Johannsen war enttäuscht: „Ellingen hat den Kampf etwas mehr angenommen und seine Erfahrung ausgespielt. Von uns war das kein gutes Spiel.“ Tore: 0:1, 0:2 Lerato Powane (21., 42.), 0:3 Phillipp Kurz (84.). Vorkommnis: Torwart Samuel Daum (SC Bendorf-Sayn) hält Foulelfmeter von Tom Puderbach (62.). Zuschauer: 150.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – SV Roßbach/Verscheid 4:0 (2:0). Die Gastgeber diktierten von Beginn an das Geschehen. „Wir hatten alles im Griff und haben nichts zugelassen. Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Die Tore haben wir überragend herausgespielt. Ich bin sehr glücklich und stolz auf jeden einzelnen Spieler nach dieser sehr disziplinierten Leistung“, war der Ransbach-Baumbacher Trainer Murat Sayim rundum zufrieden. Tore: 1:0, 2:0 Noor Alden Abo Zaard (13., 19.), 3:0 Talha Levent (48.), 4:0 Eren Bulut (61.). Zuschauer: 50.

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SSV Heimbach-Weis 2:1 (2:0). Zwei Fernschusstreffer, jeweils mit dem schwächeren Fuß erzielt, brachten die SG Niederbreitbach früh auf die Siegerstraße. „Wir hatten uns viel vorgenommen nach der deftigen Niederlage in der Vorwoche. Kompliment an meine Mannschaft, die sich über den Kampf die Punkte geholt hat. Heimbach hat uns auch in Unterzahl mit zehn Mann das Leben schwer gemacht“, berichtete der Wiedtaler Trainer Werner Mannebach. Tore: 1:0 Manuel Reuschenbach (3.), 2:0 Rico Brenke (12.), 2:1 Lukas Gruber (86.). Rote Karte: Tom Anhäuser (SSV Heimbach-Weis) wegen Schiedsrichter-Beleidigung (30.). Zuschauer: 150.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach – SG Haiderbach/Sessenbach 4:1 (3:0). Die Heimmannschaft begann nervös. „Das 1:0 war der Dosenöffner. Danach haben wir wie entfesselt gespielt. Kämpferisch und läuferisch hat alles gestimmt. Hinten haben wir gut gestanden und nichts zugelassen“, sagte Felix Schneider, der sportliche Leiter der SG Puderbach. Tore: 1:0, 2:0 Dominik Seuser (21., 42.), 3:0 René Benthaus (45.+1), 4:0 Dominik Hartstang (51.), 4:1 Boris Leicher (72.). Zuschauer: 170.

SG Vettelschoß/St. Katharinen – VfL Oberlahr-Flammersfeld 4:0 (1:0). Der Vettelschoßer Trainer Christoph Binot war nicht einverstanden mit dem Auftritt seiner Elf im ersten Durchgang: „Da haben wir schlecht gespielt und sind nicht annähernd an 100 Prozent rangekommen. Es wäre mehr drin gewesen für den Gegner, der einen Handelfmeter hätte bekommen müssen. Die zweite Halbzeit war viel besser von uns. Wir haben uns zahlreiche Chancen erspielt und hätten noch deutlich höher gewinnen können.“ Tore: 1:0 Louis Wilmes (2.), 2:0 Tom Hausen (49.), 3:0 Stefan Zent (71.), 4:0 Louis Wilmes (90.). Zuschauer: 90.