Fußball-Kreisliga A3 Alex Rothweiler besorgt in der Nachspielzeit das 3:2 Stefan Nink 11.05.2026, 10:12 Uhr

i Mit seinem Doppelpack schraubte Horressens Schützenkönig Steffen Decker (links, gegen Birlenbachs John Roßtäuscher) sein Konto auf 31 Treffer auf. Andreas Hergenhahn

Im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A3 herrscht vorzeitig Klarheit: Die TuS Burgschwalbach II hat ihr Klassenziel verfehlt und begleitet die beiden Mitaufsteiger SG Unterwesterwald und SG Ahrbach II in die B-Klasse.

Der 3:0-Heimsieg gegen die SG Birlenbach beschert der SG Horressen in der Fußball-Kreisliga A3 am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den geretteten TuS Holzhausen im Titelkampf den ersten Matchball. Die SG Guckheim hat unterdessen Rang zwei bereits in der Tasche.







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