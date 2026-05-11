Im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A3 herrscht vorzeitig Klarheit: Die TuS Burgschwalbach II hat ihr Klassenziel verfehlt und begleitet die beiden Mitaufsteiger SG Unterwesterwald und SG Ahrbach II in die B-Klasse.
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Der 3:0-Heimsieg gegen die SG Birlenbach beschert der SG Horressen in der Fußball-Kreisliga A3 am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den geretteten TuS Holzhausen im Titelkampf den ersten Matchball. Die SG Guckheim hat unterdessen Rang zwei bereits in der Tasche.