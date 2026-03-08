Verfolger holen nur Remis Alemannia Plaidt stolpert gegen Bad Bodendorf Jan Müller 08.03.2026, 20:52 Uhr

i Heimersheims Peter van Weenen (weißes Trikot) erzielt das 1:0 gegen die SG Bad Breisig, doch am Ende mussten sich die Gastgeber mit 3:5 geschlagen geben. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spektakuläre Wenden und Überraschungen in der Kreisliga A5: Brohls Julian Gypser gelingt lupenreiner Hattrick, Ettringen holt nur ein Unentschieden.

Die Fußball-Kreisliga A 5 ist mit einigen Überraschungen in das neue Jahr gestartet. Für das größte Ausrufezeichen sorgte der SC Bad Bodendorf, der bei Spitzenreiter FC Alemannia Plaidt mit 2:1 gewann. Die Verfolger Maifeld-Elztal II und Ahrweiler BC II profitierten jedoch nur marginal, da sich beide Mannschaften im direkten Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden trennten.







