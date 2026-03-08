Spektakuläre Wenden und Überraschungen in der Kreisliga A5: Brohls Julian Gypser gelingt lupenreiner Hattrick, Ettringen holt nur ein Unentschieden.
Lesezeit 4 Minuten
Die Fußball-Kreisliga A 5 ist mit einigen Überraschungen in das neue Jahr gestartet. Für das größte Ausrufezeichen sorgte der SC Bad Bodendorf, der bei Spitzenreiter FC Alemannia Plaidt mit 2:1 gewann. Die Verfolger Maifeld-Elztal II und Ahrweiler BC II profitierten jedoch nur marginal, da sich beide Mannschaften im direkten Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden trennten.