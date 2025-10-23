Die VfB-Reserve mit der längsten Sieglos-Serie empfängt die SG Hammer Land, die das schlechteste Torverhältnis des Kreisoberhauses hervorzuweisen hat. Die Regenfälle werden die Begebenheiten genauso erschweren, wie andernorts.
Lesezeit 5 Minuten
Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 werden auch aufgrund der Wetterverhältnisse vielerorts sicherlich keine Fußball-Leckerbissen zu erwarten sein. Spannend wird es aber trotzdem – egal wo.SG Wallmenroth/Scheuerfeld – SG Atzelgift/Nister (Sonntag, 15 Uhr).