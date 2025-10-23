Kreisliga A1: 21. Spieltag AK-Sorgenkinder duellieren sich auf der Wissener Asche René Weiss 23.10.2025, 15:40 Uhr

i Während die Rheinlandliga-Reserve des VfB Wissen (in Blau Adriano Oppedisano) zu Hause gegen die SG Hammer Land spielt, empfangen die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) die SG Altenkirchen/Neitersen. Manfred Böhmer/balu

Die VfB-Reserve mit der längsten Sieglos-Serie empfängt die SG Hammer Land, die das schlechteste Torverhältnis des Kreisoberhauses hervorzuweisen hat. Die Regenfälle werden die Begebenheiten genauso erschweren, wie andernorts.

Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 werden auch aufgrund der Wetterverhältnisse vielerorts sicherlich keine Fußball-Leckerbissen zu erwarten sein. Spannend wird es aber trotzdem – egal wo. SG Wallmenroth/Scheuerfeld – SG Atzelgift/Nister (Sonntag, 15 Uhr).







Artikel teilen

Artikel teilen