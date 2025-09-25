Maifeld-Elztal in Remagen Ahrweilers Reserve fährt zum Spitzenspiel nach Plaidt Jan Müller 25.09.2025, 12:35 Uhr

i Der Ahrweiler BC II (rechts mit Tobias Roth) hat sich beim 6:2 gegen den SV Masburg ebenso warmgeschossen wie der FC Plaidt beim 8:1 in Leimersdorf - nun treffen die beiden Topteams am Pommerhof aufeinander. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ist die SG Maifeld-Elztal am Wochenende in der Kreisliga A 5 der lachende Dritte? Jedenfalls sind die Maifelder in Lauerstellung und bei Kellerkind SV Remagen gefordert, während die Topteams FC Plaidt und Ahrweiler BC II aufeinandertreffen.

Ein Nachholspiel sowie eine vorgezogene Partie am Mittwochabend und jede Menge Spannung, inklusive Spitzenspiel am Wochenende –-die Fußball-Kreisliga A 5 hat die Eingewöhnungszeit längst abgeschlossen und läuft auf Hochtouren. Nach dem denkwürdigen Heimsieg der SG Saffig/Miesenheim unter der Woche steht am Sonntag alles im Zeichen des Topspiels zwischen Primus FC Plaidt und Verfolger Ahrweiler BC II.







Artikel teilen

Artikel teilen