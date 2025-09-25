Ist die SG Maifeld-Elztal am Wochenende in der Kreisliga A 5 der lachende Dritte? Jedenfalls sind die Maifelder in Lauerstellung und bei Kellerkind SV Remagen gefordert, während die Topteams FC Plaidt und Ahrweiler BC II aufeinandertreffen.
Lesezeit 3 Minuten
Ein Nachholspiel sowie eine vorgezogene Partie am Mittwochabend und jede Menge Spannung, inklusive Spitzenspiel am Wochenende –-die Fußball-Kreisliga A 5 hat die Eingewöhnungszeit längst abgeschlossen und läuft auf Hochtouren. Nach dem denkwürdigen Heimsieg der SG Saffig/Miesenheim unter der Woche steht am Sonntag alles im Zeichen des Topspiels zwischen Primus FC Plaidt und Verfolger Ahrweiler BC II.