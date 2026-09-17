Der SC Bad Bodendorf möchte am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 gegen die FSG Vordereifel die Serie von bisher drei Siegen ausbauen. Derweil empfängt der SV Masburg nach dem abgebrochenen Spiel gegen Löhndorf nun die SG Inter.
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Mit drei Freitagspielen startet ein vollgepackter siebter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5. Gleich zum Auftakt treffen die SG Ahrtal und Tabellenführer SG Landskrone Heimersheim im Topspiel aufeinander. Im Tabellenkeller duellieren sich der TuS Oberwinter und die DJK Plaidt.