Topspiel am Freitag in Insul Ahrtal hofft auf Wiedergutmachung gegen Heimersheim Daniel Fischer 17.09.2026, 12:41 Uhr

i Der FC Paidt (in Grün) geht nach dem 7:0-Erfolg gegen Niederzissen (in Gelb) als Favorit ins Heimspiel gegen die Grafschafter SG. Derweil gastiert die SG Niederzissen bei der SG Ettringen. Martin Gausmann

Der SC Bad Bodendorf möchte am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 gegen die FSG Vordereifel die Serie von bisher drei Siegen ausbauen. Derweil empfängt der SV Masburg nach dem abgebrochenen Spiel gegen Löhndorf nun die SG Inter.

Mit drei Freitagspielen startet ein vollgepackter siebter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5. Gleich zum Auftakt treffen die SG Ahrtal und Tabellenführer SG Landskrone Heimersheim im Topspiel aufeinander. Im Tabellenkeller duellieren sich der TuS Oberwinter und die DJK Plaidt.







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