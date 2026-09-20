Simon Jüngling mit Dreierpack Ahrtal fügt Primus Heimersheim erste Niederlage zu Daniel Fischer 20.09.2026, 19:17 Uhr

i Der SV Masburg um Kapitän Luca Hartmann (vorn links) feiert mit dem 5:1 gegen die SG Sinzig/Bad Breisig den ersten Saisonsieg. Alfons Benz

In der Kreisliga A überraschte Ahrtal mit einem 5:3 gegen Spitzenreiter Landskrone. Simon Jüngling glänzte als Dreierpacker. Masburgs 5:1 über Sinzig war der erste Saisonsieg für den SV. Spannung im Tabellenkeller und an der Spitze.

Die Fußball-Kreisliga A 5 ist am siebten Spieltag enger zusammengerückt. Hauptverantwortlich dafür zeigte sich die SG Ahrtal, die Spitzenreiter SG Landskrone Heimesheim die erste Saisonniederlage zugefügt hat. In allen sieben Begegnungen setzte sich die Heimmannschaft durch.







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