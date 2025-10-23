Kreisliga A3 aus Ww-Sicht Ahrbachs Reserve fährt mit Rückenwind nach Oberelbert Horst Fechtner 23.10.2025, 14:04 Uhr

i Luca Hannappel (in Blau) und die SG Elbert werden sich im Heimspiel gegen Ahrbachs Reserve, die zuletzt siegte, auf ein ähnlich umkämpftes Spiel einstellen müssen wie in der Vorwoche in Nomborn gegen die SG Unterwesterwald (in Grau von links: Fabio Bendel, Mathieu Fritsch). Die "SG Uww" ist in Niederahr der Außenseiter. Andreas Hergenhahn

Die Spielertrainer der SG Elbert und auch des TuS Niederahr wollen ihre Gegner nicht aug die leichte Schulter nehmen. Sie sind beide ebenso der Favoriten, wie auch Primus SG Horressen in deren Auswärtsspiel in Nastätten.

Beim Tabellensiebten TuS Holzhausen gilt es für Tabellenführer SG Horressen-Elgendorf am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A3 den Platz an der Sonne zu untermauern. Verfolger SG Guckheim/Kölbingen muss bereits am Samstagnachmittag bei den in den vergangenen Wochen reihenweise siegreichen Diezern an deren Kirmes Farbe bekennen, die Reserve der SG Westerburg will hingegen die Rote Laterne schnell wieder loswerden.







