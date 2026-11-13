Es liegen schwere Zeiten hinter der SG Ahrbach. Doch im Laufe der Hinrunde hat sich die Mannschaft von Lorenz Hommrich berappelt und bekommt am letzten Spieltag des Jahres noch einmal Boden gutzumachen. Platz eins halten will der TuS Niederahr.
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Es ist für lange Zeit die letzte Gelegenheit, in der Fußball-Kreisliga A3 Punkte zu sammeln. Nach dem 15. Spieltag, der geschlossen am Sonntagnachmittag über die Bühne geht, steht die lange Winterpause an. Weiter geht’s dann erst am Sonntag, 7. März. Spannend ist aus Westerwälder Sicht vor allem, ob der TuS Niederahr als Tabellenführer überwintert und ob die SG Ahrbach den Rückstand zu Platz zwölf (aktuell fünf Punkte) verringern kann.