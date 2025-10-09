Verfolgerduell in Niederahr Ahrbach II bleibt trotz Horresser Sturmwarnung mutig Horst Fechtner 09.10.2025, 14:27 Uhr

i Während die SG Elbert/Horbach (blaue Trikots) bereits am Freitagabend gegen die SG Mühlbachtal Punkte einfahren will, ist die SG Guckheim (weiße Trikots) am Sonntag im Verfolgerduell beim TuS Niederahr gefordert. Volker Horz

Gleich drei WW-Duelle hat der zehnte Spieltag in der Kreisliga A3 zu bieten, wobei das Verfolgerduell der punktgleichen Teams aus Niederahr und Guckheim besonders im Fokus steht. Erster gegen Drittletzter heißt es am Sonntag in Horressen.

Mit der Partie zwischen den Tabellennachbarn SG Elbert/Horbach und SG Mühlbachtal fällt am heutigen Freitagabend der Startschuss des zehnten Spieltags in der Kreisliga A3. Am Sonntag stehen das Verfolgerduell TuS Niederahr gegen SG Guckkeim sowie das Derby SG Horressen gegen die SG Ahrbach II im Blickpunkt.







Artikel teilen

Artikel teilen