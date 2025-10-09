Gleich drei WW-Duelle hat der zehnte Spieltag in der Kreisliga A3 zu bieten, wobei das Verfolgerduell der punktgleichen Teams aus Niederahr und Guckheim besonders im Fokus steht. Erster gegen Drittletzter heißt es am Sonntag in Horressen.
Lesezeit 3 Minuten
Mit der Partie zwischen den Tabellennachbarn SG Elbert/Horbach und SG Mühlbachtal fällt am heutigen Freitagabend der Startschuss des zehnten Spieltags in der Kreisliga A3. Am Sonntag stehen das Verfolgerduell TuS Niederahr gegen SG Guckkeim sowie das Derby SG Horressen gegen die SG Ahrbach II im Blickpunkt.