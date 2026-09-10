Spitzenspiel in Bad Breisig Ahr-Derby: Bodendorf Trainer Brötz trifft auf Ex-Verein Daniel Fischer 10.09.2026, 11:48 Uhr

i Für Bad Bodendorfs Trainer Mario Brötz (Bild, hier in Diensten von Oberwinter) ist es ein besonderes Spiel, schließlich geht es gegen seinen Ex-Verein Martin Gausmann

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 treffen die sieglosen Mannschaften aus Plaidt und Ettringen im Kellerduell aufeinander. Der SC Bad Bodendorf muss sich im Derby gegen den TuS Oberwinter behaupten und die SG Inter trifft auf Ahrtal.

Der sechste Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hat eine Menge zu bieten. In Bad Breisig duellieren sich die SG Inter Sinzig/Bad Breisig und die SG Ahrtal im Spitzenspiel, während nur wenige Kilometer entfernt der SC Bad Bodendorf im Derby den TuS Oberwinter empfängt.







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