Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 steht vor der Tür. Das Topspiel steigt bereits am Samstag zwischen dem SV Adler Niederfischbach und der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken. Beide Teams werden nicht nur als Favoriten gehandelt, sondern sind auch die Ex-Vereine von Jörg Mockenhaupt. Dieser ist mit seiner SG Atzelgift/Nister zu Hause gegen die SG Rennerod/ Irmtraut/Seck/Emmerichenhain gefordert, welche am ersten Spieltag ein klares Statement mit ihrem 8:0-Sieg über den Aufsteiger aus Weyerbusch setzte. Die Weyerbuscher wollen im Heimspiel gegen den VfB Wissen II ein anderes Gesicht zeigen. Zum Duell der Bezirksliga-Absteiger kommt es im Spiel zwischen der SG Neitersen/Altenkirchen und der SG Wallmenroth/Scheuerfeld.

Spiel der Woche

SV Niederfischbach – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken (Samstag, 16.30 Uhr). Viele Trainer erwarten in der Fußball-Kreisliga A1 eine breite Spitzengruppe und sehen vier, fünf Mannschaften in der Lage dazu, das Rennen zu machen. Der SV Niederfischbach und die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken zählen zu diesem Kreis der Favoriten. „Es wird ein Spitzenspiel“, glaubt deshalb auch Adler-Trainer Tobias Hirth vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem Dritten (Niederfischbach) und Vierten der Vorsaison (Weitefeld). Am 1. Spieltag bestanden beide Parteien ihre erste Aufgabe erfolgreich. Weitefeld gab Aufsteiger SG Atzelgift/Nister deutlich mit 4:0 das Nachsehen, Niederfischbach entführte aus Niederdreisbach die Punkte. Hirth schätzt den 3:2-Erfolg hoch ein, denn: „Dort haben wir in den vergangenen Jahren nie viel geholt. Es war gut, wie unsere junge Mannschaft diese Reifeprüfung bestanden hat. Nur die Verwertung unserer Torchancen war mangelhaft.“Das Heimspiel gegen die Mannschaft von Stefan Häßler wird der nächste Härtetest. „Weitefeld ist ein spielstarkes Spitzenteam, das mit Stefan jetzt einen weiteren guten Trainer dazubekommen hat. Aber ich glaube, dass wir die Qualität und Mentalität besitzen, erfolgreich sein zu können“, so Hirth. Die Zusatzmotivation bringt das Niederfischbacher Kirmeswochenende mit. Nach dem Abpfiff würde das Kirmesbier den „Adlern“ mit drei Punkten doch deutlich besser schmecken. „Wir haben gegen Atzelgift fast nichts zugelassen, aber trotzdem noch Luft nach oben. Mit Niederfischbach müssen wir ein dickes Brett bohren. Das ist für mich einer der, wenn nicht sogar der Aufstiegsfavorit. Unser Team geht gut vorbereitet und optimistisch in die Partie“, erklärt Gästetrainer Häßler.

Der Blick auf die anderen Plätze: Mittelhof peilt drei Punkte vor dem Scheunenfest an – Duell der Bezirksliga-Absteiger steigt in Altenkirchen

SG Mittelhof-Niederhövels – SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt/Hamm (Freitag, 19.30 Uhr). Wenn der Männergesangverein „Glück Auf“ Steckenstein zum Scheunenfest einlädt, dann ist ganz Mittelhof auf den Beinen. Dann wird auch der Fußball vom Stammtermin am Sonntagnachmittag wegterminiert. Aufgrund der Kultveranstaltung empfängt die SG, die sich am 1. Spieltag mit einem Unentschieden in Schönstein abfinden musste, die gegen Bezirksliga-Absteiger SG Altenkirchen/Neitersen siegreichen Kombinierten aus Bruchertseifen, Eichelhardt und Hamm. Für Mittelhof-Trainer Michael Trautmann wird es – wie schon gegen Schönstein – ein Spiel gegen einen Ex-Verein. Für den VfL Hamm war er einst in der Bezirksliga aktiv. Viele Protagonisten kennt er noch bestens aus der gemeinsamen Vergangenheit. Daniel Krieger und Simon Langemann zum Beispiel. „Beide sind mit ihrer Schnelligkeit richtig gefährlich. Da müssen wir aufpassen und nach dem Spiel gegen Schönstein auf jeden Fall ein paar Prozent draufpacken“, sagt Trautmann. Die Gäste zwangen Altenkirchen mit großem Kampf in die Knie – und das, obwohl einige Stammspieler fehlten. „Die Jungs, die nachgerückt sind, haben ihre Aufgaben super erledigt“, sagt Trainer Hans-Josef Held, der mit seinen 42 Lenzen 90 Minuten auf dem Platz stand. Körperlich und mental sieht Held seine Mannschaft auf gutem Niveau. „Spielerisch war es noch nicht das, was wir sonst zeigen. Ich erwarte erneut einen sehr starken Gegner, der uns alles abverlangen wird. Meine Jungs sind momentan gut drauf, und sie werden alles dafür tun, um was Zählbares aus Mittelhof zu entführen“, kündigt Held an.SG Gebhardshainer Land Steineroth – VfB Niederdreisbach (Samstag, 16 Uhr). Gegen Aufstiegsanwärter SV Niederfischbach zeigte der VfB bei der 2:3-Niederlage eine Leistung, die Trainer Heiko Schnell über weite Strecken zufriedenstellte. „Allerdings hätten wir uns zum Spielende mit einem Punkt belohnen müssen. Bis zum Abpfiff haben wir alles in die Waagschale geworfen. Ich sehe den kommenden Wochen positiv entgegen.“ Auf dem Steinerother Hartplatz erwartet er eine Partie mit ganz anderem Charakter. „Steineroth ist ein zweikampfstarker Gegner. Unser Ziel ist es, an die Leistungen aus der Vorbereitung und speziell an die letzten 30 Minuten gegen Niederfischbach anzuknüpfen. Wenn wir das umsetzen, stehen die Chancen gut, aus Steineroth etwas Zählbares mitzunehmen“, ist Schnell zuversichtlich. Mit dem gleichen Ergebnis wie Niederdreisbach mussten sich die Gastgeber vor Wochenfrist geschlagen geben – ebenfalls gegen ein vermeintliches Spitzenteam. Auch SG-Coach Heiko Schnabel hat daraus viel Positives mitgenommen.SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau – Sportfreunde Schönstein (Samstag, 18 Uhr). Auswärts bei der SG Alpenrod gab es für die Sportfreunde in den vergangenen Jahren nie etwas zu holen. „Es wird ein sehr schweres Spiel für uns, wir müssen wieder alles geben, um etwas mitzunehmen“, kündigt Trainer Marcus Meyer vor dem Vergleich auf dem Nistertaler Rasenplatz an. Das Heim-Unentschieden gegen Mittelhof (2:2) gibt ihm Zuversicht. „Ich denke, wir können mit dem Spiel zufrieden sein. Wir haben gekämpft, probiert, Fußball zu spielen, das war schon ganz ordentlich. Die einfachen Gegentore müssen wir abstellen.“ Sein Gegenüber Björn Hellinghausen will mit „viel PS und hoch motiviert ins erste Heimspiel der Saison gehen“. Der Spielertrainer der Alpenroder will mit Blick auf das 1:1-Unentschieden zum Auftakt bei der Rheinlandliga-Reserve des VfB Wissen, „an der Offensive feilen“. SG Altenkirchen/Neitersen – SG Wallmenroth/Scheuerfeld (Sonntag, 15 Uhr). Die letztjährigen Bezirksligisten sehen sich jetzt eine Klasse tiefer wieder, in der sich Altenkirchen/Neitersen mit der 0:2-Niederlage in Bruchertseifen noch nicht akklimatisiert hat. Beim Kern-Haus-Cup in Wallmenroth trennten sich beide Teams 1:1, in der Vorsaison setzte sich Wallmenroth im Kampf um Ligapunkte zweimal knapp durch. „Das war das erste Testspiel ganz zu Beginn der Vorbereitung“, will Wallmenroths Trainer Florian Kempf aus der Partie keine großen Rückschlüsse ziehen. Er rechnet mit einem ausgeglichenen Spiel. „Ich glaube, die Tagesform entscheidet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Altenkirchen in Bruchertseifen verliert. Wir hingegen haben gezeigt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, hatten aber auch zu kämpfen“, blickt er auf den 3:2-Erfolg gegen Aufsteiger SG Gebhardshainer Land Steineroth zurück. Sein Gegenüber Felix Ba Bly freut sich mit seinem Team auf das erste Heimspiel der Saison. „Ich erwarte einen sehr kompakt stehenden und robusten Gegner. Wallmenroth will mehr Fußball spielen und lange Bälle vermeiden. Das haben sie über die letzten Jahre geändert“. erklärt er. „Auf die Niederlage in Bruchertseifen haben die Jungs eine super Reaktion im Training gezeigt. Wenn wir unsere Chancen besser ausspielen und dann auch nutzen bin ich zu versichtlich, dass wir die drei Punkte in Altenkirchen behalten können“, blickt Ba Bly zuversichtlich voraus.

i Letztes Jahr noch in der Bezirksliga Ost: Die SG Altenkirchen/Neitersen (in Rot) und die SG Wallmenroth/Scheuerfeld (in Blau) treffen nun eine Klasse tiefer aufeinander. Manfred Böhmer

SSV Weyerbusch – VfB Wissen II (Sonntag, 15 Uhr). 0:8 gegen die SG Rennerod – die Rückkehr ins Kreisoberhaus hatte sich der SSV Weyerbusch ganz anders vorgestellt, wenngleich Stefan Bischoff aufgrund der Personalprobleme in der Vorbereitung schon betont hatte, dass seine Mannschaft in den ersten Saisonwoche Schwierigkeiten bekommen könnte, ihr wahres Potenzial abrufen zu können. „Rennerod war uns in allen Belangen überlegen. Wir haben direkt einen Denkzettel ausgestellt bekommen, dass man in der A-Klasse nichts geschenkt bekommt. Das war nicht das wahre Gesicht des SSV“, resümiert Bischoff den Fehlstart. Unter der Woche wurde im Training hart gearbeitet, um gegen Wissen konkurrenzfähiger zu sein. „Sie haben Qualität bis dorthinaus. Wir müssen uns anders präsentieren.“

Ein Punkt gegen Bezirksliga-Absteiger SG Alpenrod – damit konnte Wissens Trainer Emre Bayram gut leben. „Besonders in der zweiten Halbzeit konnten wir eine klare Leistungssteigerung sehen. Es war bei den heißen Temperaturen und auf dem trockenen Rasen kein einfaches Spiel. Dennoch hatten wir im zweiten Durchgang mehr vom Spiel. Wir konnten bis zum letzten Drittel viele gute Kombinationen und einen sauberen Spielaufbau zeigen. Aber es haben uns dort die Ideen nicht ausgereicht, um Torchancen zu kreieren. Für das nächste Spiel nehmen wir uns vor, im Offensivbereich kreativer und mutiger zu agieren. Wichtig wird sein, mit der richtigen Einstellung ins kommende Spiel zu gehen und die Ergebnisse des ersten Spieltags nicht zu berücksichtigen. Wir gehen davon aus, dass Weyerbusch zu Hause ein anderes Gesicht zeigen wird als auswärts.Darauf wollen wir uns bestmöglich vorbereiten.“

SG Atzelgift/Nister – SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain (Sonntag, 15 Uhr). Die Renneroder starteten mit einem fulminanten 8:0-Heimsieg gegen SSV Weyerbusch perfekt in die Saison. Dennoch will sich Trainer Sebastian Boddenberg nicht davon blenden lassen. „Wir müssen nach dem Kantersieg trotzdem demütig in das Spiel gehen“, betont er. „Wir wollen mit voller Konzentration in das Spiel gehen, um den zweiten Sieg direkt nachzulegen“, gibt Boddenberg die klare Richtung für Sonntag vor. Für die SG Atzelgift gilt es, ein anderes Gesicht zu zeigen als in der Vorwoche. Mit 0:4 verloren die Kombinierten aus Atzelgift und Nister zum Auftakt bei der SG Weitefeld. Was hilfreich sein könnte: Die SG Atzelgift präsentierte sich bereits letzte Saison sehr stark in Heimspielen.