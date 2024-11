Primus Westum gewinnt Derby Acht Tore und drei Rote Karten in Heimersheim Daniel Fischer 10.11.2024, 19:24 Uhr

i Die SG Landskrone, am Ball Jan Rieder, schoss sich mit dem 8:0 gegen Kruft/Kretz (graue Trikots) den Frust der vergangenen Wochen von der Seele. Neben den acht Toren gab es noch drei Rote Karten zu sehen, eine gegen Rieder bei den Gastgebern und zwei bei den Gästen gegen Tom Puderbach sowie Marc Homfeld. Vollrath

Der Spitzenreiter in der Fußball-Kreisliga A5 lässt sich weiterhin nicht aus der Bahn werfen. Aber auch die Verfolger bleiben hartnäckig.

Kreis Rhein/Ahr. Die SG Westum/Löhndorf bleibt auch zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Kreisliga A5 das Maß der Dinge. Am 14. Spieltag gewannen die Kombinierten das Derby gegen die SG Inter Sinzig/Bad Breisig und bleiben trotz der Erfolge der Konkurrenz aus Plaidt und Heimersheim komfortabel an der Spitze.

