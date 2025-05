Stattliche 37 Treffer durften die Zuschauer zum Abschuss der Saison auf den sieben Schauplätzen der Fußball-Kreisliga A3 bejubeln. Um den Staffelsieger zu ermitteln, müssen die beiden punktgleichen Spitzenmannschaften der SG Hundsangen II und des FC Kosova Montabaur am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, in Heiligenroth nachsitzen.

TuS Singhofen – FC Kosova Montabaur 1:9 (0:5). „Wir haben uns gegen die beste Mannschaft der Liga nach Kräften gewehrt“, konnte TuS-Trainer Steffen Richter seinen Schützlingen bei der finalen Niederlage im Oberhaus keine Vorwürfe machen, obwohl die Zahl der Gegentore am Ende dreistellig ist. „Wir werden nun die Spielzeit genau analysieren und versuchen dann mit frischem Wind und Mut in der B-Klasse an bessere Zeiten anzuknüpfen.“ FC-Trainer Afrim Halili: „Es war klar, dass wir die spielerisch stärkere Mannschaft sein werden. Ich habe versucht, den Jungs klarzumachen, dass dies der letzte Test für das Spiel gegen Hundsangen II ist.“ Schiedsrichter: Andreas Kappesser. Tore: 0:1, 0:2 beide Leutrimm Husaj (2., 27.), 0:3 Edmond Zhushi (28.), 0:4 Aarber Bardhaj (40.), 0:5 Agim Xhaferi (44.), 1:5 Florian Peters (50.), 1:6 Leutrimm Husaj (51., Elfmeter), 1:7, 1:8 beide Muhamet Pajic (60., 65.), 1:9 Laurent Misini (90.). Rote Karte: Leutrimm Husaj (74., FC Kosova, Foulspiel). Zuschauer: 50.

SG Elbert/Horbach – SG Mühlbachtal 4:3 (2:1). Bei seinem letzten Spiel an der Seitenlinie der Kombinierten aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg verpasste Steffen Schmidt im Buchfinkenland mit seinem Team einen Zähler nur um Haaresbreite. „Ich wünsche der SG Mühlbachtal für die Zukunft alles Gute“, wollte Schmidt hinterher nicht mehr groß auf den Kick am Horbacher Waldrand eingehen. Schiedsrichter: Thomas Lück. Tore: 1:0 Sebastian Schneider (1., Elfmeter), 1:1 Johannes Bräutigam (36.), 2:1 Luca Hannappel (38.), 3:1 Fynn Simon (47.), 3:2 Alexander Krug (73.), 3:3 Moritz Mülheim (79.), 4:3 Alexander Stera (90.+4). Zuschauer: 110.

VfL Altendiez – TuS Gückingen 1:1 (0:0). Im letzten Duell teilten sich die künftigen SG-Partner die Punkte am Lahnblick brüderlich. „Das Ergebnis geht so in Ordnung“, befand TuS-Vorsitzender Tomas Gjorgjiev. Marcel Hannappel hingegen war trotz einstündiger Unterzahl seines Teams mit dem Remis letztlich nicht ganz zufrieden. „Ich hätte gerne das letzte Spiel als VfL Altendiez gewonnen.“ Schiedsrichter: Patrick Böttcher. Tore: 0:1 Mustafa Celik (57., Handelfmeter), 1:1 Marcel Hannappel (64., Foulelfmeter). Rote Karte: Torwart Lukas Litzinger (30., VfL, Handspiel außerhalb des Strafraums). Zuschauer: 140.

TuS Holzhausen – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich 0:2 (0:2). „In einem chancenarmen Spiel haben wir unsere Gelegenheiten besser genutzt“, resümierte SG-Trainer Andreas Nickel die 90 Minuten an der Bäderstraße und zollte seinem scheidenden TuS-Kollegen Respekt. „Ich gratuliere Max Minor zu seiner langen erfolgreichen Arbeit in Holzhausen.“ Minor nahm die finale Niederlage sehr gelassen hin und sagte in Anlehnung an Giovanni Trapattoni kurz und knapp: „Ich habe fertig.“ Schiedsrichter: Philipp Renger. Tore: 0:1 Tim Friedrich (21.), 0:2 Justin Frank (40.). Zuschauer: 70.

TuS Niederahr – Spfr Bad Ems 6:2 (1:1). Dass die Kurstädter die Enttäuschung über den verpassten Klassenverbleib ganz gut verdaut hatten, bewiesen sie bei Aufstiegs-Anwärter TuS Niederahr. „Wir waren in der ersten Halbzeit deutlich stärker, haben aber insgesamt zu wenig aus unseren Chancen gemacht“, befand Spfr-Coach Süleyman Düzce. „Nach Wiederbeginn haben wir aber nachgelassen und das Heft des Handelns aus der Hand gegeben. Am Ende fällt die Niederlage viel zu hoch aus.“ Schiedsrichter: Karamettin Kara. Tore: 1:0 Jonas Pörtner (5., Elfmeter), 1:1 Björn Palm (28.), 2:1 Felix Fein (46.), 2:2 Dennis Bender (54.), 3:2 Felix Fein (62.), 4:2, 5:2, 6:2 alle Marlon Justin Jonas (65., 69., 84.). Zuschauer: 80.

SV Diez-Freiendiez – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 4:1 (3:1). „Das Ergebnis geht in Ordnung, denn die Diezer haben aus fünf Chancen vier Tore gemacht. Wir haben dabei allerdings mit individuellen Fehlern kräftig mitgeholfen“, bilanzierte TuS-Trainer Jan Noppe die vorerst letzten A-Liga-Minuten seiner Flecker. SV-Kollege Serkan Akcakaya, der eine neu formierte Viererkette aufgeboten hatte, war einfach nur froh über Platz 9 im Abschlussklassement. „Wir konnten heute endlich ohne Druck frei aufspielen und haben unsere Chancen effektiv genutzt. Katzenelnbogen hat aber auch gut mitgespielt.“ Schiedsrichter: Michael Vogt. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 alle Marcel Hummernick (10., 22., 33.), 3:1 Felix Wick (44.), 4:1 MInelk Begic (75.). Zuschauer: 60.

SG Birlenbach/Schönborn – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 1:2 (0:2). Der Gast blieb auch im letzten Gastspiel dieser Runde unbesiegt. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen“, monierte Birlenbachs Chris Jannik Dietrich. „In der zweiten sind wir dann mutiger angelaufen. Das Tor fiel aber zu spät. Jetzt gilt unser Fokus dem Kreispokal-Endspiel gegen Bogel am kommenden Samstag in Gückingen.“ Schiedsrichter: Frank Pfeifer. Tore: 0:1 Stephan Pörtner (4., Foulelfmeter), 0:2 Fabio Weimer (34.), 1:2 Chris Yannik Ebertshäuser (90.+4) .Zuschauer: 80.