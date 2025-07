Das hat sich in der Sommerpause bei den 14 Mannschaften in der Kreisliga A Staffel 6 im Spielerkader getan.

Die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ist auch wie in der Vorsaison die A-Klasse Hunsrück/Mosel: Die Liga wurde dennoch durchgemischt und auf 5 von 14 Positionen „ausgetauscht“: Meister Viertäler Oberwesel ist hoch in die Bezirksliga, Sohren/Büchenbeuren, Niederburg und Karbach II (nun Emmelshausen-Karbach III) sind runter in die B-Klasse. Dazu ist der SV Masburg nach dem Wechsel in die A Staffel 5 (Kreis Rhein/Ahr) nicht mehr dabei. Die fünf „Neuen“: die Bezirksliga-Absteiger Boppard und Rheinböllen sowie die Aufsteiger Weiler, Dickenschied/Gemünden und Ellenz-Poltersdorf.

Macht zwölf Klubs aus dem Kreis Hunsrück/Mosel – plus wie in der Vorsaison der SV Blankenrath (Kreis Mosel) und die SG Mosel Löf (Kreis Rhein/Ahr). Blankenrath wurde in der abgelaufenen Runde Vizemeister nach einem Sieg im Entscheidungsspiel um Platz zwei gegen Mosel Löf. Klar, dass beide zu den Titelfavoriten gehören in der am 8. August beginnenden Runde. Hier die Transferaktivitäten der 14 Vereine:

SC Weiler

Beim Aufsteiger SC Weiler kompensiert man den Abgang von Spielertrainer Christopher König zurück zu Heimatverein SG Niederburg mit drei Neuzugängen: Michael Hohl (SG Viertäler Oberwesel), Nico Kappes (VfR Eintracht Koblenz) und Jordan Endreß aus der A-Jugend stoßen zum Kader des Aufsteigers. Spielertrainer Mario Lehnard, der in der vorigen Saison noch mit König gemeinsame Sache machte, zeigt sich angetan: „Wir sind mit der Truppe voll und ganz zufrieden und haben eine gute Mischung. Mit dem spielenden Co-Trainer Michael Hohl haben wir einen erfahrenen Allrounder dazugewonnen, Nico Kappes ist ein junger, wilder Linksfuß, dem ich sehr viel zutraue, und Jordan Endreß ist eine stabile Stürmer-Alternative.“

SG Dickenschied/Gemünden

Eine wahre Flut an Zugängen kann die SG Dickenschied/Gemünden vermelden. Rund 20 neue Spieler begrüßt der Aufsteiger und Kreispokalsieger, darunter 13 vom abgemeldeten Südwest-C-Klässler SG Alteburg Seesbach/Schwarzerden, die der ersten sowie der zweiten Mannschaft zugeordnet werden, sowie fünf Jugendspieler sind neu dabei. Dazu gilt es Torwart Christopher Spreyer und Jason Helmerich von der SG Unzenberg zu integrieren. Mit Enrico Bares (Karriereende) steht dem enormen Zuwachs nur ein Abgang gegenüber. Trainer Michael Minke spricht von einer „Luxussituation, wenn man nach einem tollen Erfolg auch noch 20 neue Spieler dazubekommt. Wir haben jetzt einen Kader, der es uns erlaubt, eine erste, zweite und eine Mannschaft in der Stand-by-Liga zu stellen. Das ist eine große Aufgabe, dieses Potenzial zu nutzen“.

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen

Vier neue Spieler, darunter Niklas Scheja (Soonwald/Simmern), Kevin Henneberg (SG Altrich) sowie Carlos Wein und dem aktuell verletzten Tim Liesenfeld (Syndesmoseriss) aus der A-Jugend, begrüßt Morshausen um Trainer Andy Felgner. Ein Abgang ist Keeper Danny Menkenhagen, der Torwarttrainer wird, ein anderer der junge Offensivspieler Liam Hammes, der zu Ligarivale Hausbay gewechselt ist. Für Felgner wiegen aber die zuvor verletzten Rückkehrer genauso viel wie die Neuen: „Wir hatten uns zwar noch ein, zwei Spieler mehr erhofft, aber wir bezahlen nun mal kein Geld. Trotzdem sind wir sehr zufrieden. Dass Basti Kneip und Tim Rohbeck nach Verletzungen zurück sind, ist ein Riesengewinn, auch Jonas Schneider ist wieder im Lauftraining und Nick Kläser hat eine unfassbare Entwicklung genommen. Wir wollen unseren Weg weitergehen und sind gespannt auf die neue Saison.“

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth

Als neue Spielgemeinschaft formiert, muss das Team einige Abgänge verkraften: Der ehemalige Spielertrainer von Ober Kostenz, André Spengler, hat sich Richtung Rheinlandligist Kirchberg verabschiedet, Moritz Schneider nach Blankenrath. Außerdem hängen David Pauli und Arkadiusz Smolarek ihre Schuhe an den Nagel. Unzenberg haben unter anderem Christoph Bittner (Rheinböllen), Christopher Spreyer und Jason Helmerich (beide Dickenschied) verlassen. Zur neuen SG stoßen mit Emmanuel Eich und Andreas Haffner sowie dem neuen Spielertrainer Pascal Endres aber auch gleich drei ehemalige Kirchberger. „Durch die neue Spielgemeinschaft haben wir einen breiten Kader, der sich gut ergänzt. Positionen, auf denen uns zuvor ein Spieler gefehlt hat, sind jetzt wieder besetzt, insofern sind wir schon zufrieden“, sagt Endres.

Spvgg Cochem

Die Spvgg Cochem setzt auf die Jugend und baut mit Max Diederichs, Simran Singh, Edison Topojani, Till Scheuren und Lennart Ewen gleich fünf A-Junioren in den Kader für die neue Saison ein. Schwer wiegt allerdings der einzige Abgang von Leonid Neumann zum Bezirksligisten TuS Mayen. Trainer Tam Nsaliwa weint ihm eine Träne hinterher, nimmt sein Team aber umso mehr in die Pflicht: „Leonids Abgang tut enorm weh, aber wir müssen unserem Kurs treu bleiben. Die Mannschaft muss sich jetzt gegenseitig pushen, um unsere Ziele zu erreichen.“

SSV Ellenz-Poltersdorf

Unter dem von Spielertrainer Daniel Schneiß ausgerufenen Motto „Jugend forscht“ integriert auch der SSV ein Quintett an A-Jugendlichen, alle fünf Nachwuchskicker kommen von der JSG Bremm. Den Neuen stehen drei Abgänge gegenüber, darunter Janis Vanzetta und Niels Müller, die auch aus Studiumsgründen zum C-Klässler Spvgg Cochem II wechseln. Spielertrainer Daniel Schneiß erklärt: „Niels’ Abgang ist schon ein Verlust, aber es ist auch gesund für den Verein, wenn die nachkommenden Jungs gehalten werden können.“ Nichtsdestotrotz schaute sich der Aufsteiger SSV (nach zwölf Jahren zurück in der A-Klasse) im Sommer nach einem „erfahrenen Hasen“, der „schon höherklassig gespielt hat“, um. Daraus wurde aber nichts, „weil wir auch wegen der Tabellensituation vielleicht ein wenig spät dran waren“, offenbart Schneiß.

SV Blankenrath

Beim SV Blankenrath bleibt der Kader zusammen, es gibt keine Abgänge beim amtierenden Vizemeister. Einziger Neuzugang ist Stürmer Moritz Schneider von der SG Ober Kostenz. Auch wenn es keine großen neuen Impulse gibt, zeigt sich Trainer Mario Weirich entspannt: „Der Kader passt mit rund 20 Spielern und Moritz hat sich auch schon gut eingefügt. Fast alle sind fit – also schauen wir mal, wo die Reise hingeht.“

SV Binningen

Auch in Binningen hat sich im Sommer nicht viel getan: Mit Stürmer Tobias Burghammer kommt ein neuer Spieler aus Auderath zum SVB, während David Hübel seine Karriere beendet und Max Regnier eine studienbedingte Auszeit nimmt. Trainer Dennis Kohlhaas meint im Hinblick auf die kommende Saison: „Mit Tobias sind wir sehr zufrieden, er ist ein guter, erfahrener Mann, der uns guttut. Grundsätzlich wäre es aber schon noch schön gewesen, mehr Neuzugänge zu bekommen, aber das gestaltet sich in unserer Situation schwierig. Wir bleiben aber am Ball und hoffen, noch den ein oder anderen für uns gewinnen zu können.“

TuS Kirchberg II

Die Reserve des TuS Kirchberg füllt ihren Kader ausschließlich mit Spielern aus der eigenen A-Jugend auf. Den sieben Neuen aus dem Juniorenbereich stehen aber auch gleich ein halbes Dutzend Akteure (Christopher Wild, Justin Wenzel, Maxi Piroth, Christof Weinbender, Ben Müller und Eric Wenzel) gegenüber, die ihre Schuhe an den Nagel hängen. Außerdem verließ unter anderem Pascal Endres als Spielertrainer den TuS in Richtung der neuen SG Ober Kostenz/Unzenberg. Trainer Andreas Auler sieht vor allem eine noch nicht beseitigte Baustelle als Herausforderung an: „Wir haben ein riesiges Torwartproblem, insgesamt wird es jedes Wochenende eine Bastelei, aber das sind wir schon gewohnt.“ Er hofft Woche für Woche auf Aushilfe aus der Rheinlandliga-Ersten oder der A-Jugend, dazu freut er sich über eine Neuerung: „Die neue Wechselregel fühlt sich fast genauso wie ein Neuzugang an.“ Ab dieser Saison dürfen auch in der A-Klasse und B-Klasse (wie seit Jahren in der C-Klasse praktiziert) Spieler wiedereingewechselt werden. Maximal dürfen 16 Spieler eingesetzt werden, die beliebig oft wieder eingewechselt werden können.

TuS Rheinböllen

Einem großen Umbruch unterzieht sich der Absteiger TuS Rheinböllen mit zehn Neuzugängen. Neben den Offensivkräften Christoph Bittner (Unzenberg) und Iljaz Gubetini (Karbach II) kommt mit Torwart Marvin Roth, Erkan Karanfil und Eric Jaroschenko auch ein Trio von Absteiger SG Soonwald/Simmern. Außerdem stoßen fünf Akteure aus zweiter Mannschaft und A-Jugend hinzu. Es gibt aber auch ganze sieben Abgänge, unter anderem verlassen Tjark Klein (TuS Kirchberg), Ricardo Sousa (SG Oppenhausen) sowie Fabio Aquila und Valentino Musa (beide SG Viertäler Oberwesel) den Absteiger. Auch an der Seitenlinie hat ein neuer Mann das Sagen, Tobias Lautz hat den Trainerjob übernommen. Er sieht seine Elf gewappnet: „Mit Gubetini und Bittner haben wir zwei gute Offensivleute dazubekommen, um unsere Schwachstelle beim Toreschießen zu schließen. Natürlich sind alle Neuen wichtig, aber ich glaube in dem Bereich, wo letzte Saison noch der Schuh gedrückt hat, haben wir uns verstärkt.“

i Der SSV Boppard ist trotz 18 Saisontoren von Louis Männchen (links) in die A-Klasse abgestiegen, Männchen bleibt aber in der Bezirksliga Mitte: Der Stürmer schloss sich dem SV Untermosel Kobern-Gondorf an. hjs-Foto

SSV Boppard

Der Aderlass hält sich in Grenzen beim Absteiger Boppard. Mit Louis Männchen ist aber der beste Torschütze der vergangenen Saison (18 Treffer) wieder weg, der Stürmer bleibt in der Bezirksliga Mitte und schloss sich dem SV Untermosel Kobern-Gondorf an. Oldie Demetrius Pfoo ist zum B-Klässler SG Oppenhausen/Nörtershausen zurückgekehrt, Stefan Flettner spielt fortan für den A-Klässler TuS Kottenheim. Trainer Michael Hild vergrößerte seinen Kader, indem er Osasumwen Victor, Mert Hennebeul, Ali Karabalci und Kamil Arda aus der C-Klasse-Reserve beförderte, zudem kehrt Philipp Knopp (zuletzt Cosmos Koblenz II) zurück. Luca Müller und Oliver Kaucher kommen aus der A-Jugend der JSG Hunsrück-Mittelrhein, Dominic Massmann aus der A-Jugend der JSG Bremm.

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach

Der Hausbayer „Langzeittrainer“ Mirko Bernd (seit 2013 im Amt) muss in Andy Retzmann, Christoph Weber und Tobi Retzmann fortan auf drei langjährige Weggefährten verzichten, das Trio hat seine Karriere beendet. Frischen Wind bei Hausbay bringen fünf Jugendspieler mit Torwart Jannis Stecher, Linus Nick, Simon Gründel, Mika Dietrich und Trainersohn Nikola Bernd. Dazu gibt es zwei externe Neuzugänge: Defensivmann Alexander Bardtke kommt vom TSV Emmelshausen, Offensivspieler Liam Hammes von Ligarivale Morshausen.

SG Vorderhunsrück

Die SG aus Sabershausen, Dommershausen, Frankweiler und Lütz kann weiter auf eine eingespielte Truppe bauen, das Trainerduo Alex Blatt und Rolf Pies muss keine Abgänge verkraften. Neu sind mit Ben Pies, Vincenz Fröhlich und Ben Mangerich drei Spieler aus der eigenen Jugend. Vor allem Stürmer Pies, Sohn der Hunsrücker Torwartlegende Frank Pies, dürfte Tore garantieren: In der abgelaufenen Runde traf er in der A-Jugend-Bezirksliga 44 Mal für die JSG Kastellauner Land, zu der auch die Vorderhunsrück-Vereine gehören.

SG Mosel Löf

Keine Neuen beim Tabellendritten der Vorsaison, dagegen muss Trainer Udo Seifert drei Abgänge verkraften: Die Brüder Eliah und Noah Ostrominski wechseln zum Bezirksliga-Absteiger SG Maifeld-Elztal in die A Staffel 5, Arvan Hussein schließt sich dem Koblenzer B-Klässler VfL Kesselheim an.

A Staffel 6: Die ersten drei Spieltage im Überblick

1. Spieltag (8.-10. August): Blankenrath - Binningen (Fr., 19.30 Uhr), Morshausen/Beulich/Gondershausen - Mosel Löf (Sa., 17.30 Uhr), Ellenz-Poltersdorf - Vorderhunsrück Sabershausen (So., 14.30 Uhr), Ober Kostenz/Kappel/ Unzenberg/Sargenroth - Kirchberg II, Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach - Dickenschied/Gemünden (beide So., 14.45 Uhr), Weiler - Boppard, Cochem - Rheinböllen (beide So., 15 Uhr).

2. Spieltag (15.-17. August): Rheinböllen - Hausbay (Fr., 19 Uhr), Kirchberg II - Cochem (Sa., 14 Uhr), Mosel Löf - Ellenz-Poltersdorf, Binningen - Weiler (beide So., 14.30 Uhr), Vorderhunsrück - Blankenrath, Dickenschied - Morshausen, Boppard - Ober Kostenz (alle So., 14.45 Uhr).

3. Spieltag (23./24. August): Morshausen - Rheinböllen (Sa., 17.30 Uhr), Ellenz-Poltersdorf - Dickenschied (So., 14.30 Uhr), Ober Kostenz - Binningen, Hausbay - Kirchberg II (beide So., 14.45 Uhr), Vorderhunsrück - Mosel Löf, Weiler - Blankenrath, Cochem - Boppard (alle So., 15 Uhr).